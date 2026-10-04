Los modelos presentados

En esta ocasión, la presentación de la marca estará encabezada por el Omoda 5, un SUV del segmento compacto que se exhibe en dos variantes de mecánica: híbrida convencional (SHS-H) y puramente eléctrica (EV). La propuesta de Omoda se complementa con el O7, un SUV mediano que se presenta con una variante híbrida enchufable (SHS-P).

Junto a ellos, el stand recibirá a Jaecoo, la marca hermana del grupo, que exhibió el Jaecoo 7. Con un carácter más robusto y un diseño y equipamiento de mayor refinamiento, Jaecoo está pensada para quienes buscan llevar su SUV más allá del asfalto y disfrutar del camino, sea cual sea.

El Omoda 5 SHS-H lidera la muestra de la marca con una propuesta pensada para el usuario urbano y conectado. Su silueta contiene líneas deportivas, definiendo una identidad visual propia, y su habitáculo tiene un perfil marcadamente tecnológico.

Mecánicamente, combina un motor 1.5 turbo con un propulsor eléctrico y caja DHT, para una potencia combinada de 224 HP. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos, con un consumo mixto de 5,1 L/100 km (WLTC) y superando los 1.000 km de autonomía con un solo tanque. A bordo, se destacan la pantalla multimedia de 15,6", el sistema de audio Sony Hi-Fi y un completísimo paquete de seguridad.

Omoda 7, un modelo presente en la Argentina

En el escalón superior del portafolio se posiciona el Omoda 7, un SUV mediano de impronta sofisticada concebido para quienes buscan tecnología avanzada, espacio y un estándar superior de confort. El modelo estrena en su interior el concepto de cabina con insonorización activa de doble cristal y un entorno digital pensado para viajar largas distancias sin estrés.

Su arquitectura híbrida enchufable entrega 275 HP de potencia combinada y 365Nm de torque a través de un motor 1.5 turbo y un motor eléctrico con transmisión DHT. Ofrece hasta 108 km de autonomía 100% eléctrica para traslados diarios y registra un consumo mixto de sólo 4,9 L/100 km (WLTC), alcanzando de 0 a 100 km/h en 8,4 segundos con más de 1.000 km de autonomía total. Su equipamiento suma vidrios acústicos, butacas eléctricas y ventiladas, techo solar panorámico, cámaras de visión 540°, paquete ADAS integral y central multimedia de 15,6”.

Jaecoo 7

Con respecto al Jaecoo 7, este modelo presenta una variante híbrida enchufable de 346 hp de potencia combinada y 525Nm de torque a través de un motor 1.5 turbo y un motor eléctrico con transmisión DHT. Con más de 1.000 km de autonomía, es un fiel reflejo de la filosofía de la marca: sofisticación, tecnología y capacidad para ir más allá del asfalto. Su excelente propuesta es confirmada por la performance de ventas en los mercados donde ya se comercializa, logrando incluso convertirse en el vehículo más vendido del Reino Unido en marzo de este año (según cifras del SMMT).

El eje tecnológico que respalda a ambas marcas es la arquitectura Super Hybrid System (SHS), disponible en variantes convencional auto recargable (SHS-H) y enchufable (SHS-P) con más de 1.000 kilómetros de autonomía combinada. La solidez y eficiencia de esta ingeniería ya han sido comprobadas en todos los mercados que ha sido lanzada.

"Queremos que la gente se acerque al stand con curiosidad y se vaya con una idea clara: la tecnología híbrida ya no es una promesa a futuro, es una opción concreta para manejar hoy en la Argentina, en la ciudad y en la ruta." Nicolás Bril, Marketing Manager de Omoda & Jaecoo Argentina.

Omoda & Jaecoo, división internacional del Grupo Chery

Omoda & Jaecoo es la división internacional del Grupo Chery, lanzada en abril de 2023 y comercializada exclusivamente fuera de China. Según la compañía, alcanzó el millón de unidades vendidas en tres años, el crecimiento más rápido de la industria automotriz global, y hoy está presente en 77 mercados, 22 de ellos en Europa.

Omoda es una marca de SUV crossover con diseño futurista y tecnología inteligente para los trendsetters urbanos. Jaecoo es una marca de SUV off-road premium para los exploradores modernos. Ambas se apoyan en la tecnología híbrida SHS y en el desarrollo de modelos 100% eléctricos.