David Abdo, director general de Marvel Comics y Franchise, destacó que la alianza apunta a los lectores que prefieren consumir cómics en formato digital. “Nos entusiasma colaborar con Webtoon, líderes del sector, para crear una nueva aplicación que pueda seguir creciendo y evolucionando al ritmo de cómo los lectores descubren y disfrutan de los cómics”, dijo.

Marvel Comics tendrá dos niveles de suscripción. El plan Base costará USD 9,99 al mes o USD 69,99 al año e incluirá el catálogo completo, con nuevos números disponibles tres meses después de su lanzamiento impreso.

El plan Ultimate tendrá un precio de USD 12,49 mensuales o USD 99,99 anuales y permitirá acceder a las novedades 30 días después de su publicación física. Quienes se registren de manera anticipada podrán obtener el primer año del plan Ultimate anual por USD 59,99.

La aplicación también permitirá importar la biblioteca, el historial de lectura, los cómics canjeados y los números guardados en Marvel Unlimited. El servicio dejará de incorporar contenido nuevo el 7 de diciembre de 2026 y será retirado el 28 de diciembre.

La nueva plataforma también actualizará sus paneles inteligentes para mejorar la lectura en pantalla y busca centralizar en un mismo servicio el acceso al catálogo y el seguimiento de nuevas publicaciones. De esta manera, Marvel y Webtoon apuntan a ofrecer una alternativa digital para quienes siguen las series actuales y el catálogo clásico.