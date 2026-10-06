La plataforma estará disponible desde el 16 de noviembre y reunirá historias de Marvel, Star Wars y 20th Century Studios con distintos planes de acceso.
Marvel y Webtoon lanzarán el lunes el 16 de noviembre una nueva aplicación de cómics digitales con más de 35.000 títulos de Marvel, Star Wars y 20th Century Studios. La plataforma estará disponible para dispositivos móviles y web y funcionará mediante un sistema de suscripción.
La aplicación ofrecerá recomendaciones personalizadas, listas para seguir series y personajes y acceso a nuevos números después de su publicación en papel. El plan Ultimate permitirá leer las novedades 30 días después de su lanzamiento físico, mientras que el plan Base tendrá una demora de tres meses.
La plataforma fue desarrollada por Webtoon Entertainment y combinará el formato tradicional de páginas con la lectura vertical característica de los webcómics. También permitirá recorrer miles de portadas mediante una interfaz de desplazamiento y consultar páginas dedicadas a personajes y creadores.
Los usuarios recibirán sugerencias de acuerdo con su historial de lectura e intereses. Además, la función Pull List permitirá seguir series, personajes y autores para identificar nuevos números cuando estén disponibles, mientras que Upcoming Releases mostrará los próximos lanzamientos y permitirá agregarlos a esa lista antes de su publicación.
David Abdo, director general de Marvel Comics y Franchise, destacó que la alianza apunta a los lectores que prefieren consumir cómics en formato digital. “Nos entusiasma colaborar con Webtoon, líderes del sector, para crear una nueva aplicación que pueda seguir creciendo y evolucionando al ritmo de cómo los lectores descubren y disfrutan de los cómics”, dijo.
Marvel Comics tendrá dos niveles de suscripción. El plan Base costará USD 9,99 al mes o USD 69,99 al año e incluirá el catálogo completo, con nuevos números disponibles tres meses después de su lanzamiento impreso.
El plan Ultimate tendrá un precio de USD 12,49 mensuales o USD 99,99 anuales y permitirá acceder a las novedades 30 días después de su publicación física. Quienes se registren de manera anticipada podrán obtener el primer año del plan Ultimate anual por USD 59,99.
La aplicación también permitirá importar la biblioteca, el historial de lectura, los cómics canjeados y los números guardados en Marvel Unlimited. El servicio dejará de incorporar contenido nuevo el 7 de diciembre de 2026 y será retirado el 28 de diciembre.
La nueva plataforma también actualizará sus paneles inteligentes para mejorar la lectura en pantalla y busca centralizar en un mismo servicio el acceso al catálogo y el seguimiento de nuevas publicaciones. De esta manera, Marvel y Webtoon apuntan a ofrecer una alternativa digital para quienes siguen las series actuales y el catálogo clásico.