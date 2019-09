Defensa y Protección del Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires le impuso a la compañía una sanción de 60.000 pesos y la Justicia respaldó la medida

La Justicia le impuso una multa a una empresa telefónica “por no informar con la claridad necesaria” a sus usuarios las condiciones de uso del servicio de roaming y no haber advertido “explícitamente” que no incluía la cobertura del área marítima en su costo, informaron fuentes judiciales.