Corea del Norte rechazó las acusaciones por el robo de US$ 6.000 millones a Binance

Bosack sostuvo que Pionyang probablemente se vio obligado a responder ante la atención internacional que generó el caso. Según su análisis, la negativa también buscaría preservar los canales que permitirían al régimen blanquear y utilizar los fondos robados. El especialista advirtió que, si las plataformas y otros actores cierran esas vías por presión internacional, las criptomonedas perderían utilidad para financiar las prioridades del gobierno norcoreano.

Un informe de Naciones Unidas publicado en 2024 señaló que los beneficios obtenidos mediante ciberataques norcoreanos habrían contribuido a financiar el desarrollo de armas de destrucción masiva del país. La advertencia reforzó las preocupaciones sobre el posible vínculo entre las operaciones informáticas y el programa armamentístico de Pionyang.

Corea del Norte probó misiles con ojivas de munición en racimo

En paralelo a la disputa por el hackeo, Corea del Norte realizó el lunes una prueba de misiles de crucero estratégicos equipados con una nueva cabeza de guerra de munición en racimo, según informó el martes la agencia estatal Korean Central News Agency (KCNA).

La agencia oficial aseguró que la cabeza dispersora de tamaño medio instalada en el misil tiene capacidad para cubrir una zona de entre cinco y seis hectáreas con su potencia destructiva. También indicó que el ensayo permitió mejorar la capacidad de ataque vertical contra objetivos mediante modificaciones en la maniobrabilidad durante la fase final del recorrido del proyectil.