Entre los principales hitos de la compañía en 2025, se destacan la puesta en marcha del primer parque híbrido del país en San Luis y el desarrollo del área petrolera Llancanelo en Mendoza.
PCR, empresa con más de 100 años de trayectoria en el país especializada en Cemento, Energías Renovables y Oil & Gas, presenta su cuarto Reporte de Sustentabilidad, un documento que refleja el compromiso con una gestión responsable y sostenible a partir de sus principales políticas, procesos, iniciativas y resultados en materia económica, social, ambiental y de gobernanza correspondientes a sus tres unidades de negocios en Argentina, Ecuador, Chile, Estados Unidos y Uruguay.
El reporte fue elaborado de acuerdo con los estándares GRI (Global Reporting Initiative) e incorpora, por primera vez, referencias a los estándares SASB (Sustainability Accounting Standards Board). Esta incorporación fortalece el enfoque de la compañía en materia de sostenibilidad, al profundizar el análisis de los aspectos que pueden tener impacto financiero en el negocio y contribuir a una mayor calidad, transparencia y relevancia de la información compartida con sus grupos de interés.
En línea con este enfoque, la estrategia de sustentabilidad de PCR se encuentra alineada con principios y marcos internacionales de referencia, entre ellos el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Entre los principales hitos de la compañía en 2025, se destacan la puesta en marcha del primer parque híbrido del país en San Luis y el desarrollo del área petrolera Llancanelo en Mendoza. Por otra parte, en la dimensión de desarrollo comunitario, se destaca la obra para la conexión de las localidades de Jaramillo y Fitz Roy al sistema eléctrico nacional que implicó un aporte de USD 1,2 millones por parte de la compañía destinada a esta nueva infraestructura. Además, obtuvo las primeras verificaciones internacionales de Declaraciones Ambientales de Producto para dos de sus parques eólicos, a través de la que se mide las huellas hídricas y de carbono en el ciclo de vida de dichas centrales renovables.
“En PCR entendemos la sustentabilidad como una dimensión transversal de nuestra estrategia de negocios y la ejecutamos en cada una de nuestras operaciones. La actualización de nuestro análisis de materialidad nos permitió profundizar la identificación de los temas más relevantes para la compañía y nuestros grupos de interés, y orientar nuestras prioridades de gestión en función de los impactos, los riesgos y las oportunidades de largo plazo. A través de este cuarto Reporte de Sustentabilidad, reafirmamos nuestro compromiso con una gestión transparente, la mejora continua y la creación de valor sostenible, integrando el desarrollo de nuestros negocios con el cuidado del ambiente y el desarrollo de las comunidades donde estamos presentes”, señaló Martín Federico Brandi el CEO.
El Reporte de Sustentabilidad 2025 se encuentra disponible en el sitio web institucional de PCR. Para conocer en detalle los principales avances, iniciativas y resultados de la compañía se puede acceder al Reporte Interactivo a través del siguiente enlace: REPORTE INTERACTIVO 2025
PCR es una Empresa de capitales argentinos con más de 100 años de trayectoria en el país, especializada en petróleo & gas, energías renovables y cemento. Es la compañía privada más antigua de la industria petrolera argentina, el principal fabricante de cemento en la región patagónica, y uno de los líderes en la generación de energía renovable, operando actualmente cuatro complejos de parques eólicos con una potencia total de 582 MW ubicados en las provincias de Santa Cruz, Buenos Aires y San Luis.
En su división cemento, la compañía cuenta con 2 plantas de producción de cemento en Comodoro Rivadavia, Chubut y Pico Truncado, Santa Cruz con una capacidad instalada de 800 mil toneladas por año. Finalmente, en su división de petróleo y gas registra operaciones en la Argentina en las provincias de La Pampa y Mendoza y cuenta con seis áreas de exploración y explotación en Ecuador con una producción total neta de 21000 barriles equivalente de petróleo por día. Desde 2022 también se encuentra desarrollando proyectos de inversión en energía en Estados Unidos.