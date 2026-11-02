“En PCR entendemos la sustentabilidad como una dimensión transversal de nuestra estrategia de negocios y la ejecutamos en cada una de nuestras operaciones. La actualización de nuestro análisis de materialidad nos permitió profundizar la identificación de los temas más relevantes para la compañía y nuestros grupos de interés, y orientar nuestras prioridades de gestión en función de los impactos, los riesgos y las oportunidades de largo plazo. A través de este cuarto Reporte de Sustentabilidad, reafirmamos nuestro compromiso con una gestión transparente, la mejora continua y la creación de valor sostenible, integrando el desarrollo de nuestros negocios con el cuidado del ambiente y el desarrollo de las comunidades donde estamos presentes”, señaló Martín Federico Brandi el CEO.

Principales indicadores de impacto 2025:

Presencia en 5 países: Argentina, Ecuador, Chile, Estados Unidos y Uruguay.

Puesta en marcha del primer parque híbrido eólico y solar del país, en la provincia de San Luis.

+ de 3.6 millones de dólares en inversión social

+ de 486 millones en ventas netas

+ de 212 millones de inversión en bienes de uso y otros activos

+ de 96% de proveedores locales

1026 colaboradores

545,4 MW de capacidad instalada en energía renovable

18,2 mil boe/d

El Reporte de Sustentabilidad 2025 se encuentra disponible en el sitio web institucional de PCR. Para conocer en detalle los principales avances, iniciativas y resultados de la compañía se puede acceder al Reporte Interactivo a través del siguiente enlace: REPORTE INTERACTIVO 2025

100 años de trayectoria

PCR es una Empresa de capitales argentinos con más de 100 años de trayectoria en el país, especializada en petróleo & gas, energías renovables y cemento. Es la compañía privada más antigua de la industria petrolera argentina, el principal fabricante de cemento en la región patagónica, y uno de los líderes en la generación de energía renovable, operando actualmente cuatro complejos de parques eólicos con una potencia total de 582 MW ubicados en las provincias de Santa Cruz, Buenos Aires y San Luis.

En su división cemento, la compañía cuenta con 2 plantas de producción de cemento en Comodoro Rivadavia, Chubut y Pico Truncado, Santa Cruz con una capacidad instalada de 800 mil toneladas por año. Finalmente, en su división de petróleo y gas registra operaciones en la Argentina en las provincias de La Pampa y Mendoza y cuenta con seis áreas de exploración y explotación en Ecuador con una producción total neta de 21000 barriles equivalente de petróleo por día. Desde 2022 también se encuentra desarrollando proyectos de inversión en energía en Estados Unidos.