Denuncian a xAI y a Elon Musk por imágenes sexuales creadas con Grok

Los familiares de los adolecentes demandan a Elon Musk

elon-musk La publicación del multimillonario en X se viralizó y generó reacciones divididas.

Familiares de las víctimas señalaron el impacto emocional generado por la difusión de las imágenes y pusieron como ejemplo que, una madre, citada en la denuncia, describió cambios en la conducta de su hija tras el episodio, con un marcado retraimiento social.

Los demandantes reclaman compensaciones económicas por cada infracción y solicitaron que se prohíba a xAI permitir el uso de sus herramientas para la manipulación de imágenes de este tipo. La presentación sostiene que la empresa facilitó el uso indebido de la tecnología.

La abogada Vanessa Baehr-Jones afirmó que las víctimas enfrentarán consecuencias a largo plazo por la circulación de imágenes sexualizadas que aparentan ser reales. Según indicó, la herramienta permitió la generación de contenido que no habría sido posible sin su disponibilidad.

Hasta el momento, ni Elon Musk ni xAI respondieron oficialmente a la demanda. En declaraciones previas, el empresario sostuvo que el sistema rechaza solicitudes de contenido ilegal y negó que se hayan generado imágenes de menores en esas condiciones.

La demanda sostiene que la modificación de imágenes de menores mediante inteligencia artificial constituye pornografía infantil y cuestiona el diseño de las herramientas de generación visual, al considerar que habilitaron la creación y circulación masiva de este material.

El caso abrió investigaciones en distintos organismos regulatorios y volvió a poner en discusión la responsabilidad de las empresas tecnológicas en el control del uso de inteligencia artificial, especialmente en la protección