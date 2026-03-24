El cofundador de Apple, Steve Wozniak cuestiona la inteligencia artificial

Wozniak alertó que los sistemas de Inteligencia Artificial aún fallan en precisión y comprensión, y reclamó respuestas confiables en todo momento.
Steve Wozniak criticó el avance de la inteligencia artificial y advirtió que los sistemas actuales no ofrecen un nivel de confiabilidad suficiente para reemplazar el criterio humano en tareas cotidianas. Sostuvo que las herramientas de IA suelen generar respuestas imprecisas o poco relevantes, lo que limita su utilidad en contextos donde la exactitud es clave.
Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista en el programa televisivo “The Claman Countdown”, donde a nalizó el estado actual de la tecnología y sus principales debilidades.
En ese contexto, remarcó que, pese al crecimiento acelerado del sector, los sistemas todavía presentan dificultades para interpretar correctamente las necesidades de los usuarios y brindar respuestas alineadas con cada consulta.
“Quiero contenido confiable en todo momento. No soy partidario de la IA”, afirmó, al fijar una posición crítica frente a la expansión de estas herramientas en la vida diaria.
Wozniak explicó que uno de los principales límites de la inteligencia artificial es la ausencia de pensamiento humano y de comprensión emocional, factores que considera esenciales para una interacción de calidad.
“Quiero saber que hay algún ser humano como yo que está pensando, que sabe lo que puedo sentir y que comprende las emociones”, señaló al diferenciar el procesamiento automatizado de la experiencia humana.
El ingeniero también indicó que, en su experiencia personal, los sistemas tienden a desviarse de las preguntas originales y a ofrecer información general en lugar de respuestas directas.
Esa falta de precisión, sostuvo, impacta de forma directa en la confianza que los usuarios pueden depositar en la tecnología, especialmente en entornos donde se requiere información específica.
Sus advertencias se producen en un contexto de adopción masiva de la inteligencia artificial, impulsada por grandes empresas que integran estas capacidades en servicios digitales de uso cotidiano. Como Gemini en Google o Meta IA en el ecosistema que pertenece a Mark Zuckerberg.
El cofundador de Apple también alertó sobre el riesgo de dependencia, al señalar que el uso constante de estas herramientas puede modificar la forma en que las personas procesan la información y toman decisiones.
En ese escenario, su postura se suma al debate dentro de la industria tecnológica sobre los límites de la automatización, la calidad de los contenidos generados y el rol del factor humano.
A pesar de las críticas, la inteligencia artificial continúa expandiéndose con nuevas aplicaciones, aunque las observaciones de Wozniak refuerzan la necesidad de mejorar su precisión y confiabilidad.
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