El cofundador de Apple, Steve Wozniak cuestiona la inteligencia artificial

Wozniak observa los defectos de IA

Wozniak explicó que uno de los principales límites de la inteligencia artificial es la ausencia de pensamiento humano y de comprensión emocional, factores que considera esenciales para una interacción de calidad.

“Quiero saber que hay algún ser humano como yo que está pensando, que sabe lo que puedo sentir y que comprende las emociones”, señaló al diferenciar el procesamiento automatizado de la experiencia humana.

Wozniak

El ingeniero también indicó que, en su experiencia personal, los sistemas tienden a desviarse de las preguntas originales y a ofrecer información general en lugar de respuestas directas.

Esa falta de precisión, sostuvo, impacta de forma directa en la confianza que los usuarios pueden depositar en la tecnología, especialmente en entornos donde se requiere información específica.

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Sus advertencias se producen en un contexto de adopción masiva de la inteligencia artificial, impulsada por grandes empresas que integran estas capacidades en servicios digitales de uso cotidiano. Como Gemini en Google o Meta IA en el ecosistema que pertenece a Mark Zuckerberg.

El cofundador de Apple también alertó sobre el riesgo de dependencia, al señalar que el uso constante de estas herramientas puede modificar la forma en que las personas procesan la información y toman decisiones.

En ese escenario, su postura se suma al debate dentro de la industria tecnológica sobre los límites de la automatización, la calidad de los contenidos generados y el rol del factor humano.

A pesar de las críticas, la inteligencia artificial continúa expandiéndose con nuevas aplicaciones, aunque las observaciones de Wozniak refuerzan la necesidad de mejorar su precisión y confiabilidad.