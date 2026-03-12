Google compró la empresa de ciberseguridad Wiz por la cifra record de US$ 32.000 millones

El gigante tecnológico apuesta a reforzar su negocio con la adquisición de Wiz, una firma especializada en seguridad e inteligencia artificial que se integrará a Google Cloud.
Google confirmó la compra de la startup de ciberseguridad Wiz por 32.000 millones de dólares en efectivo, en lo que representa la mayor compra realizada por la compañía desde su fundación en una operación que consolida una apuesta estratégica por reforzar la seguridad en servicios de nube, un sector clave en la competencia tecnológica global.
La empresa israelí, fundada en 2020 y especializada en seguridad cloud impulsada por inteligencia artificial, se integrará a la división Google Cloud, sinn embargo, y a pesar de la integración, Wiz mantendrá su marca y continuará ofreciendo sus servicios a clientes que utilizan múltiples plataformas de nube.
La transacción marcó un giro relevante en las negociaciones entre ambas compañías ya que apenas dos años atrás, Wiz había rechazado una oferta de adquisición por 23.000 millones de dólares presentada por Google, mientras la empresa avanzaba con planes para salir a la bolsa y alcanzar ingresos recurrentes anuales de 1.000 millones de dólares hacia 2025.
Las conversaciones se retomaron a comienzos de 2025 y culminaron en un nuevo acuerdo anunciado en marzo de 2026. Con esta operación, Google supera ampliamente su anterior récord de adquisición, que había sido la compra de la división móvil de Motorola en 2012 por 12.500 millones de dólares, que luego fue vendida a Lenovo.
El negocio de la ciberseguridad en la nube se convirtió en un área estratégica para las grandes tecnológicas, impulsado por la expansión de servicios digitales y el crecimiento de sistemas basados en inteligencia artificial. Plataformas empresariales cada vez más complejas requieren herramientas capaces de detectar vulnerabilidades y prevenir ataques en entornos cloud distribuidos.
Wiz fue fundada por Assaf Rappaport, junto con Ami Luttwak, Yinon Costica y Roy Reznik, exintegrantes de la unidad de inteligencia tecnológica Unit 8200 de Israel. Antes de crear la empresa, varios de los fundadores habían participado en el desarrollo de la startup de seguridad Adallom, que fue adquirida por Microsoft en 2015 por 320 millones de dólares.
Tras esa operación, Rappaport lideró el área de seguridad en la nube de Microsoft en Israel, experiencia que luego trasladó a Wiz con un enfoque centrado en la protección de infraestructuras cloud utilizadas por empresas globales.
Entre los clientes de la startup se encuentran grandes compañías tecnológicas como Amazon, Oracle y Microsoft, que utilizan sus herramientas para identificar riesgos críticos en sus sistemas informáticos y reforzar la seguridad de sus entornos digitales.
El acuerdo también generó importantes retornos para los inversores que financiaron el crecimiento de la empresa. Fondos de capital de riesgo como Sequoia Capital, Cyberstarts, Insight Partners e Index Ventures obtendrán ganancias multimillonarias tras la venta.
La operación se concretó luego de recibir la aprobación de los reguladores de Estados Unidos y de la Unión Europea tras investigaciones antimonopolio. Con la compra de Wiz, Google busca fortalecer su posición en el mercado global de servicios cloud y ampliar sus capacidades de seguridad en un escenario donde empresas y gobiernos trasladan cada vez más operaciones a la nube.
