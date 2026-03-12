Google compró la empresa de ciberseguridad Wiz por la cifra record de US$ 32.000 millones

El negocio de la ciberseguridad en la nube se convirtió en un área estratégica para las grandes tecnológicas, impulsado por la expansión de servicios digitales y el crecimiento de sistemas basados en inteligencia artificial. Plataformas empresariales cada vez más complejas requieren herramientas capaces de detectar vulnerabilidades y prevenir ataques en entornos cloud distribuidos.

Wiz fue fundada por Assaf Rappaport, junto con Ami Luttwak, Yinon Costica y Roy Reznik, exintegrantes de la unidad de inteligencia tecnológica Unit 8200 de Israel. Antes de crear la empresa, varios de los fundadores habían participado en el desarrollo de la startup de seguridad Adallom, que fue adquirida por Microsoft en 2015 por 320 millones de dólares.

Tras esa operación, Rappaport lideró el área de seguridad en la nube de Microsoft en Israel, experiencia que luego trasladó a Wiz con un enfoque centrado en la protección de infraestructuras cloud utilizadas por empresas globales.

Entre los clientes de la startup se encuentran grandes compañías tecnológicas como Amazon, Oracle y Microsoft, que utilizan sus herramientas para identificar riesgos críticos en sus sistemas informáticos y reforzar la seguridad de sus entornos digitales.

El acuerdo también generó importantes retornos para los inversores que financiaron el crecimiento de la empresa. Fondos de capital de riesgo como Sequoia Capital, Cyberstarts, Insight Partners e Index Ventures obtendrán ganancias multimillonarias tras la venta.

La operación se concretó luego de recibir la aprobación de los reguladores de Estados Unidos y de la Unión Europea tras investigaciones antimonopolio. Con la compra de Wiz, Google busca fortalecer su posición en el mercado global de servicios cloud y ampliar sus capacidades de seguridad en un escenario donde empresas y gobiernos trasladan cada vez más operaciones a la nube.