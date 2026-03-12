Lenovo presentó Tech World Argentina: IA híbrida impulsa la próxima generación de tecnología

Elevando el potencial humano y la creatividad junto a Intel

La colaboración estratégica entre Lenovo y Intel, líder en rendimiento a nivel de procesador, es fundamental para seguir impulsando la evolución de las PC con Inteligencia Artificial.

Hoy, esta alianza se fortalece con la expansión del portafolio Aura Edition de Lenovo, ahora potenciado por los últimos procesadores Intel Core Ultra Series 3. Juntas, ambas compañías, siguen redefiniendo lo que es posible cuando dos innovadores globales colaboran para dar forma al futuro de la computación personal.

“En Intel, nos enorgullece nuestra colaboración estratégica con Lenovo. La plataforma de Intel permite llevar experiencias de IA de alto desempeño a todas partes: los dispositivos, las personas y las aplicaciones de la vida real. A través de la integración de hardware y software, trabajamos junto a Lenovo para potenciar la productividad y la eficiencia, habilitar la creatividad y ofrecer nuevas experiencias a los usuarios, acercando la IA a su vida diaria. A lo largo de los años, hemos trabajado estrechamente con Lenovo y seguimos colaborando en PCs, centros de datos y la nube híbrida, con el objetivo de que la innovación en IA sea cada vez más accesible, responsable, segura e inclusiva", mencionó Erlin Rey, Technical Sales Specialist en Intel.

Innovaciones en infraestructura y soluciones de IA

Entre los principales destacados, Lenovo presentó el portafolio más completo de servidores de inferencia de IA de la industria, incluyendo los nuevos ThinkSystem SR675i, SR650i y ThinkEdge SE455i. Estos servidores están diseñados para llevar la inteligencia artificial a centros de datos, entornos híbridos y edge computing, ofreciendo alto rendimiento para ejecutar LLMs, computación acelerada por GPU y operación en condiciones extremas, ideales para sectores como manufactura, salud, retail, telecomunicaciones y servicios financieros. Integrados en Lenovo Hybrid AI Advantage, estos servidores incluyen soporte especializado y servicios integrales a lo largo de todo el ciclo de vida de los proyectos de IA.

En el mundo del deporte, Lenovo reforzó su rol como Socio Tecnológico Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027. Para ello, lanzó Football AI Pro, una herramienta que analiza millones de puntos de datos y más de 2.000 métricas para generar insights tácticos, análisis personalizados y experiencias inmersivas para los fanáticos. La compañía también anunció, en asociación con Fórmula 1, la adopción de la tecnología de refrigeración líquida Lenovo Neptune para mejorar las operaciones de transmisión con computación de alto rendimiento, aumentando la eficiencia energética y apoyando los objetivos de sostenibilidad, mientras se entregan transmisiones a más de 820 millones de fanáticos en todo el mundo.

Aún dentro del alcance de Hybrid AI Advantage, Lenovo lanzó Lenovo Agentic AI Services, un servicio integral que permite a las empresas diseñar, desplegar y gestionar agentes de inteligencia artificial. Estos agentes son capaces de optimizar operaciones, reducir tareas manuales y acelerar la toma de decisiones en sectores como manufactura, logística y robótica. Respaldada por Lenovo Hybrid AI Factory y Lenovo AI Library (con casos de uso validados), la iniciativa ofrece un camino estructurado, desde la identificación de oportunidades de alto valor hasta la implementación de agentes gobernados listos para producción en hasta 90 días. La compañía también presentó Lenovo xIQ, un conjunto de plataformas nativas de IA que integran dispositivos, aplicaciones y entornos cloud en un modelo híbrido de extremo a extremo, simplificando la gestión y el escalado de la IA corporativa.

IA personal en dispositivos con Lenovo y Motorola Qira

Lenovo y Motorola presentaron Qira, un superagente de inteligencia artificial personal que funciona de manera fluida entre dispositivos Lenovo y Motorola —como PCs, smartphones, tablets y wearables—. Esta IA unificada, denominada Personal Ambient Intelligence System, fue desarrollada para comprender al usuario, con su permiso, aprendiendo de la información que decide compartir. De esta manera, Qira puede operar inteligentemente entre dispositivos, aplicaciones y servicios compatibles, transformando insights en acciones y coordinando tareas y flujos de trabajo para ayudar al usuario a tomar decisiones más informadas y eficientes.

CIO Playbook 2026: La carrera por la IA corporativa

Uno de los puntos destacados de TechWorld fue la presentación del CIO Playbook 2026: la carrera por liderar la IA empresarial. Este estudio exclusivo, desarrollado por Lenovo en asociación con IDC, entrevistó a 500 líderes empresariales y de TI de América Latina, revelando cómo las organizaciones están avanzando en la adopción de inteligencia artificial empresarial. La investigación abarca seis mercados de la región (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú) y siete verticales de industria.

La encuesta indica que el 97% de las organizaciones latinoamericanas planea aumentar sus inversiones en IA, con un crecimiento anual esperado de aproximadamente 14%. Este dato se alinea con los hallazgos globales, que muestran que el 96% de las empresas en todo el mundo también planea seguir este camino. En el escenario latinoamericano, las plataformas de Agentic IA, enfocadas en el desarrollo, despliegue y operación de agentes inteligentes, están liderando el cambio en las prioridades de inversión. Más del 50% de las organizaciones de la región ya están explorando o implementando agentes de IA, con casos de uso clave en ciberseguridad, control de calidad y atención al cliente.

Las expectativas de que la IA genere retornos medibles son significativas. En promedio, las organizaciones esperan generar 2,8 veces de valor por cada dólar invertido en proyectos de IA. Además, el 84% de las empresas en América Latina ya se encuentra en fase piloto o adoptando activamente IA, superando el índice global, donde el 77% de las organizaciones está en este nivel. Sin embargo, el desafío ha evolucionado desde la simple adopción hacia la implementación efectiva de la tecnología. En la región, las principales prioridades de los CIO se concentran en:

- Mejorar la eficiencia operativa: 29% de los ejecutivos

- Construir confianza en los sistemas y resultados generados por IA: 28%

- Impulsar la productividad: 27% de los líderes tecnológicos

“Las inversiones en inteligencia artificial en la región se están acelerando de manera constante, mientras que las prioridades estratégicas de los CIO están atravesando una transformación significativa. Podemos destacar que el verdadero diferencial radica en cómo estos recursos se dirigen estratégicamente y se aplican a las áreas de mayor impacto para el negocio”, explica João Bortone, Presidente y Gerente General de Lenovo ISG para América Latina.

La investigación también indica que el 83% de las organizaciones tiene la intención de utilizar entornos on-premises o edge para ejecutar aplicaciones de IA como parte de una estrategia híbrida. En este contexto, el modelo híbrido, que combina infraestructura local, nubes privadas y públicas, emerge como el principal formato, concentrando el 61% de las preferencias para cargas de trabajo de IA. En comparación, 17% de las organizaciones prioriza la nube pública, 16% adopta implementaciones edge y solo 6% opera exclusivamente en entornos on-premises.

“El futuro es híbrido. Observamos una clara consolidación de este modelo como el enfoque preferido para la adopción de inteligencia artificial en las empresas. Ejecutar cargas de trabajo en entornos on-premises responde a demandas críticas de privacidad, cumplimiento y seguridad, además de ofrecer mayor control operativo y flexibilidad para lidiar con entornos distribuidos y nuevas amenazas digitales”, afirma Bortone.

El estudio también muestra que los dispositivos impulsados por inteligencia artificial se están convirtiendo en una prioridad creciente para las organizaciones latinoamericanas. Según la encuesta, el 30% de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de la región y el 50% de las grandes corporaciones planean dirigir sus compras de PC hacia modelos con Agentic IA integrada.

Se espera que estos dispositivos operen en un modo híbrido, combinando procesamiento en el dispositivo y en la nube, con el objetivo de aumentar la productividad, la seguridad y la autonomía de los usuarios.

Este movimiento representa un punto de inflexión en el mercado corporativo, con la expectativa de que la mitad de las nuevas PCs adquiridas por empresas ya estén equipadas con capacidades de inteligencia artificial. La adopción de dispositivos capaces de realizar inferencia local y apoyar un aumento en la productividad aparece, además, como la principal prioridad de inversión en TI para los próximos 12 meses. En este contexto, la proyección es que para 2027, a medida que el foco de la inteligencia artificial pase del entrenamiento a la inferencia, aproximadamente el 80% de las empresas adoptará infraestructuras edge distribuidas para reducir la latencia y mejorar la capacidad de respuesta de las aplicaciones de IA.

Un ecosistema integrado: Smart Connect de Lenovo y Motorola

Lenovo y Motorola utilizan en sus dispositivos una tecnología disruptiva llamada Smart Connect, una solución de software que integra diferentes dispositivos para crear una experiencia digital unificada y continua.

Dirigida a consumidores, estudiantes, empresas, gamers y creadores, la función conecta smartphones, tablets y PCs compatibles, permitiendo cambiar tareas sin interrupciones y mantener el flujo de trabajo entre dispositivos, independientemente del sistema operativo.

La propuesta es mejorar la productividad y el entretenimiento sin la necesidad de adquirir dispositivos de la misma plataforma.

Entre sus funcionalidades clave se incluyen el control entre dispositivos con un solo teclado y mouse, sincronización de notificaciones, intercambio simplificado de archivos, copiar y pegar contenido entre dispositivos y la posibilidad de convertir un smartphone en hotspot o cámara web de alta resolución. Smart Connect también permite transferir contenido y aplicaciones a pantallas más grandes, garantizando más espacio para trabajo y entretenimiento.

La solución estará disponible en los próximos meses para PCs Lenovo con Windows 10 o superior, así como para tablets Lenovo y dispositivos Motorola seleccionados a través de Microsoft Store y Google Play.

Lenovo Global Financial Services (LGFS)

Lenovo, a través de Lenovo Global Financial Services (LGFS), amplía el acceso a la tecnología mediante soluciones de financiamiento inteligentes y flexibles, permitiendo a las empresas adoptar dispositivos, infraestructura y servicios de forma estratégica y alineada con su flujo de caja.

La iniciativa ofrece modelos a medida que ayudan a organizaciones de todos los tamaños a invertir en innovación sin comprometer su capital de trabajo.

Con LGFS, Lenovo combina tecnología de vanguardia con previsibilidad financiera, escalabilidad y sostenibilidad, apoyando la modernización de entornos de TI en diferentes etapas de madurez digital. La propuesta es simplificar las decisiones de inversión, reducir riesgos y asegurar que las empresas tengan acceso continuo a las soluciones más avanzadas para impulsar el crecimiento, la competitividad y la transformación digital.