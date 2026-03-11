Microsoft anticipa cómo será la nueva Xbox Project Helix: más potencia y juegos de PC

La empresa reveló nuevos detalles de su próxima consola Xbox, conocida como Project Helix, que buscará unir los juegos de consola y PC en una sola plataforma.
Microsoft confirmó que su próxima consola de videojuegos, actualmente denominada "Project Helix", será capaz de ejecutar tanto juegos desarrollados para Xbox como títulos de PC, segun anunció la nueva responsable de la división de videojuegos de la compañía, Asha Sharma, quien señaló que el objetivo es ofrecer una plataforma que combine alto rendimiento con una mayor integración entre ambos ecosistemas.
La iniciativa representa un cambio relevante en la estrategia de hardware de la empresa ya que con Project Helix, Microsoft busca reunir en una sola consola las bibliotecas de juegos de Xbox y de computadora personal, en un intento por reducir las barreras entre ambos entornos y ofrecer una experiencia más unificada para los usuarios.
El anuncio se produjo en medio de una transición en la conducción de la división de videojuegos. Sharma asumió recientemente el liderazgo del área tras el retiro de Phil Spencer, quien dejó la compañía luego de casi cuatro décadas de trayectoria dentro de Microsoft.
Según explicó la directiva, Project Helix fue concebido como un dispositivo de alta gama orientado a quienes buscan mayor potencia y compatibilidad. Aunque evitó detallar especificaciones técnicas o el hardware que utilizará la consola, remarcó que el proyecto apunta a posicionarse entre las plataformas más avanzadas del mercado.
La idea de integrar consola y PC no es nueva dentro de Microsoft. En 2023, el director ejecutivo de la empresa, Satya Nadella, sostuvo que la distinción entre consolas y computadoras personales era una convención que podía replantearse, al recordar que la propuesta original de Xbox era ofrecer una computadora optimizada para el entretenimiento digital.
Ese enfoque comenzó a materializarse con dispositivos híbridos como la consola portátil ROG handheld, que permitió ejecutar juegos tanto del ecosistema Xbox como de bibliotecas de PC. Estos avances alimentaron la expectativa de que Microsoft avanzaría hacia una plataforma más abierta.
Por el momento, la compañía no confirmó si Project Helix permitirá acceder a tiendas digitales de terceros, como Steam o Epic Games Store, además de la Microsoft Store. Esa definición será clave para determinar el alcance real de la integración entre consola y PC que promete el nuevo dispositivo.
El desarrollo de la consola se produce en un contexto de transformación dentro de la industria de los videojuegos, por el crecimiento de las bibliotecas digitales y la busqueda de acabar con el formato físico, la aparición de dispositivos híbridos y el aumento global en los costos de los componentes tecnológicos. En ese escenario, Microsoft apuesta a que Project Helix se convierta en una plataforma capaz de redefinir la relación entre hardware, servicios y catálogo de juegos en los próximos años.
