Microsoft anticipa cómo será la nueva Xbox Project Helix: más potencia y juegos de PC

La idea de integrar consola y PC no es nueva dentro de Microsoft. En 2023, el director ejecutivo de la empresa, Satya Nadella, sostuvo que la distinción entre consolas y computadoras personales era una convención que podía replantearse, al recordar que la propuesta original de Xbox era ofrecer una computadora optimizada para el entretenimiento digital.

Ese enfoque comenzó a materializarse con dispositivos híbridos como la consola portátil ROG handheld, que permitió ejecutar juegos tanto del ecosistema Xbox como de bibliotecas de PC. Estos avances alimentaron la expectativa de que Microsoft avanzaría hacia una plataforma más abierta.

Nueva consola xbox.jpg La Xbox Series X es la consola que en este momento tiene Xbox como punta de lanza.

Por el momento, la compañía no confirmó si Project Helix permitirá acceder a tiendas digitales de terceros, como Steam o Epic Games Store, además de la Microsoft Store. Esa definición será clave para determinar el alcance real de la integración entre consola y PC que promete el nuevo dispositivo.

El desarrollo de la consola se produce en un contexto de transformación dentro de la industria de los videojuegos, por el crecimiento de las bibliotecas digitales y la busqueda de acabar con el formato físico, la aparición de dispositivos híbridos y el aumento global en los costos de los componentes tecnológicos. En ese escenario, Microsoft apuesta a que Project Helix se convierta en una plataforma capaz de redefinir la relación entre hardware, servicios y catálogo de juegos en los próximos años.