Jeff Bezos podría invertir en el Liverpool Fc de la Premier League

Ante las versiones, Fenway Sports Group (FSG), propietario del club desde 2010, confirmó públicamente la existencia de contactos. "Un consorcio de inversión liderado, gestionado y representado por Amit Bhatia ha expresado interés en hacer una inversión minoritaria estratégica en el Liverpool Football Club", señaló la compañía.

La operación tendría características similares a la realizada en 2023 con Dynasty Equity, cuando ese fondo adquirió una participación minoritaria y el Liverpool fue valuado en más de 4.500 millones de dólares. La cifra que hoy se discute refleja el fuerte crecimiento económico y comercial que experimentó el club en los últimos años.

Liverpool se reencontró con su mejor versión y dio vuelta la serie (Foto: @LFC).

Desde la llegada de Fenway Sports Group, el Liverpool pasó de atravesar una compleja situación financiera a consolidarse como uno de los activos deportivos más valiosos del mundo. Ese proceso de revalorización convirtió al club en un objetivo atractivo para grandes fondos de inversión internacionales.

El contexto de la Premier League también favorece este tipo de operaciones. Según Sky News, cerca de la mitad de los 20 clubes de la máxima categoría inglesa pertenece actualmente a inversores radicados principalmente en Estados Unidos, una tendencia que continúa modificando el mapa accionario del fútbol europeo.

Por ahora, las negociaciones permanecen abiertas y sin un acuerdo definitivo. Ni la incorporación de Jeff Bezos al consorcio ni la adquisición de una participación en el Liverpool están confirmadas, aunque las conversaciones vuelven a situar al club inglés entre los activos deportivos más codiciados del mercado internacional.