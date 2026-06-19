Jeff Bezos propone mudar la industria contaminante fuera de la Tierra

El fundador de Blue Origin destacó además una ventaja energética clave. Extraer materiales desde la superficie lunar requiere una fracción de la energía necesaria para lanzar esos mismos recursos desde la Tierra. A eso se suma la presencia de depósitos de hielo en los polos lunares, que podrían utilizarse para producir oxígeno e hidrógeno destinados al combustible de futuras misiones espaciales.

La visión de Bezos contrasta con la estrategia impulsada por Elon Musk y SpaceX, enfocada en la colonización de Marte. Aunque no descartó la exploración del planeta rojo, el empresario sostuvo que la construcción de una economía espacial sostenible debe comenzar en la Luna antes de avanzar hacia destinos más lejanos.

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Durante su exposición también defendió una postura optimista sobre el desarrollo tecnológico y económico de la humanidad. Bezos argumentó que indicadores como la pobreza extrema, la mortalidad infantil y el analfabetismo muestran mejoras significativas respecto de siglos anteriores, aunque reconoció que la degradación ambiental sigue siendo una de las principales excepciones a esa tendencia.

Las declaraciones llegan en un contexto de creciente preocupación por el impacto ambiental de nuevas tecnologías. Organismos internacionales advierten que la expansión de la inteligencia artificial podría incrementar de forma considerable el consumo de energía y agua de los centros de datos durante los próximos años, elevando la presión sobre los recursos naturales.

Bezos también se refirió al avance de la inteligencia artificial y rechazó los pronósticos que anticipan una destrucción masiva de empleos. Según su visión, estas herramientas permitirán identificar nuevos problemas y oportunidades, generando una demanda creciente de innovación y trabajo humano en distintos sectores de la economía.

El empresario cerró su intervención con un mensaje dirigido a emprendedores y desarrolladores tecnológicos. En su opinión, la combinación entre inteligencia artificial, automatización y expansión espacial abre un escenario de oportunidades sin precedentes, en el que la humanidad podría redefinir tanto su modelo productivo como su relación con el planeta.