Jeff Bezos propone mudar la industria contaminante fuera de la Tierra

El fundador de Amazon planteó trasladar la producción industrial fuera del planeta y aprovechar recursos de la Luna y asteroides para reducir el impacto ambiental sobre la Tierra.
Jeff Bezos presentó una de sus propuestas más ambiciosas para el futuro de la exploración espacial: trasladar las industrias contaminantes al espacio con el objetivo de reducir la presión sobre los ecosistemas terrestres. El fundador de Amazon sostuvo que, si el acceso al espacio se vuelve lo suficientemente económico y confiable, la Tierra podría recuperar condiciones ambientales similares a las que tenía antes de la Revolución Industrial.
La iniciativa fue expuesta durante el evento tecnológico VivaTech, realizado en París, donde Bezos detalló la visión de largo plazo de Blue Origin. La compañía espacial, fundada en 2000, busca ampliar significativamente su capacidad de lanzamientos para sostener una futura infraestructura industrial fuera del planeta.
Según el empresario, el desarrollo de cadenas de suministro espaciales permitiría obtener materias primas desde asteroides, objetos cercanos a la Tierra e incluso la Luna. Esa estrategia reduciría la necesidad de extraer recursos del planeta y trasladaría actividades de alto impacto ambiental hacia instalaciones ubicadas fuera de la atmósfera terrestre.
En ese escenario, Bezos considera que la Luna debe convertirse en el primer gran centro logístico de la expansión humana en el espacio. A diferencia de Marte, que solo puede alcanzarse durante ventanas específicas cada dos años, el satélite natural se encuentra a apenas tres días y medio de viaje, lo que facilita operaciones regulares de transporte y abastecimiento.
El fundador de Blue Origin destacó además una ventaja energética clave. Extraer materiales desde la superficie lunar requiere una fracción de la energía necesaria para lanzar esos mismos recursos desde la Tierra. A eso se suma la presencia de depósitos de hielo en los polos lunares, que podrían utilizarse para producir oxígeno e hidrógeno destinados al combustible de futuras misiones espaciales.
La visión de Bezos contrasta con la estrategia impulsada por Elon Musk y SpaceX, enfocada en la colonización de Marte. Aunque no descartó la exploración del planeta rojo, el empresario sostuvo que la construcción de una economía espacial sostenible debe comenzar en la Luna antes de avanzar hacia destinos más lejanos.
Durante su exposición también defendió una postura optimista sobre el desarrollo tecnológico y económico de la humanidad. Bezos argumentó que indicadores como la pobreza extrema, la mortalidad infantil y el analfabetismo muestran mejoras significativas respecto de siglos anteriores, aunque reconoció que la degradación ambiental sigue siendo una de las principales excepciones a esa tendencia.
Las declaraciones llegan en un contexto de creciente preocupación por el impacto ambiental de nuevas tecnologías. Organismos internacionales advierten que la expansión de la inteligencia artificial podría incrementar de forma considerable el consumo de energía y agua de los centros de datos durante los próximos años, elevando la presión sobre los recursos naturales.
Bezos también se refirió al avance de la inteligencia artificial y rechazó los pronósticos que anticipan una destrucción masiva de empleos. Según su visión, estas herramientas permitirán identificar nuevos problemas y oportunidades, generando una demanda creciente de innovación y trabajo humano en distintos sectores de la economía.
El empresario cerró su intervención con un mensaje dirigido a emprendedores y desarrolladores tecnológicos. En su opinión, la combinación entre inteligencia artificial, automatización y expansión espacial abre un escenario de oportunidades sin precedentes, en el que la humanidad podría redefinir tanto su modelo productivo como su relación con el planeta.
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