Los argentinos de 9z Globant se metieron entre los mejores del mundo en Counter-Strike

El equipo argentino perdió por 2-1 en los cuartos de final del IEM Cologne 2026, uno de los torneos más importantes de Counter-Strike. y firmó la mejor actuación de un equipo hispanoamericano en la historia de un Major
El equipo argentina 9z Globant cerró su participación en el IEM Cologne 2026 con una derrota ante FURIA de Brasil, pero con una actuación que quedará marcada como un antes y un después para los esports de la región.
La organización argentina cayó por 2-1 en los cuartos de final, en un duelo en el que estuvo a un paso de meterse entre los cuatro mejores del planeta y firmó la primera clasificación de su historia a la fase final de un Major de Counter-Strike.
“La Violeta” comenzó el enfrentamiento de la mejor manera al quedarse con el primer mapa por 13-8 y alimentar la ilusión de alcanzar las semifinales del campeonato más prestigioso del circuito profesional de Counter-Strike. Sin embargo, el conjunto brasileño reaccionó en los momentos decisivos: se llevó el segundo mapa por 13-9 y dominó el tercero con un 13-6 para quedarse con la serie y terminar con el sueño del representante sudamericano.
Más allá de la eliminación, el recorrido de 9z en Alemania representó un hito sin precedentes para Hispanoamérica en Counter-Strike, uno de los videojuegos competitivos con mayor historia y relevancia dentro de los esports.
Históricamente, los grandes torneos de Counter-Strike estuvieron dominados por equipos de Europa y Norteamérica, por lo que alcanzar los Playoffs de un Major era una barrera que ningún equipo hispanoamericano había logrado superar. Con su llegada a esta instancia en Colonia, 9z escribió la mejor campaña de la región en esta disciplina.
El camino hacia esa instancia comenzó en la tercera fase del campeonato, disputada bajo el formato suizo, un sistema en el que los equipos se enfrentan contra rivales con el mismo registro de victorias y derrotas. Para avanzar es necesario conseguir tres triunfos, mientras que acumular tres caídas significa la eliminación.
En la tercera etapa del torneo, 9z debutó con una victoria por 2-1 ante Parivision, luego dio el gran golpe del campeonato al vencer por 2-1 a Vitality, considerado el mejor equipo del mundo, tras revertir una serie que había comenzado en desventaja. Más adelante cayó por 2-1 ante Team Spirit en una serie muy pareja y posteriormente perdió por 2-0 frente a Aurora, quedando al borde de la eliminación. En el partido decisivo, respondió con carácter y superó por 2-0 a The MongolZ, resultado que le permitió asegurar su histórico pase a los Playoffs del Major.
El plantel que consiguió esta hazaña estuvo integrado por los uruguayos Maximiliano “max” González y Franco “dgt” García, los argentinos Ignacio “meyern” Meyer y Luciano “luchov” Herrera, y el chileno Matías “huasopeek” Ibáñez Hernández, bajo la conducción del entrenador brasileño Bruno “BIT” Fukuda Lima.
El proyecto, creado por el streamer argentino Frankkaster y que tiene al músico Duki como socio y copropietario, logró una evolución meteórica. Tras comenzar 2026 con un plantel renovado y sin puntos en el ranking internacional, 9z se instaló en la élite mundial y demostró que un equipo hispanoamericano puede competir de igual a igual con las mayores potencias del Counter-Strike.
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