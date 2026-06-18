Los argentinos de 9z Globant se metieron entre los mejores del mundo en Counter-Strike

ESL Mayor Cologne Jugar en la Catedral del Counter-Strike representa uno de los máximos sueños para cualquier jugador profesional. (Foto: ESLGaming)

Históricamente, los grandes torneos de Counter-Strike estuvieron dominados por equipos de Europa y Norteamérica, por lo que alcanzar los Playoffs de un Major era una barrera que ningún equipo hispanoamericano había logrado superar. Con su llegada a esta instancia en Colonia, 9z escribió la mejor campaña de la región en esta disciplina.

El camino hacia esa instancia comenzó en la tercera fase del campeonato, disputada bajo el formato suizo, un sistema en el que los equipos se enfrentan contra rivales con el mismo registro de victorias y derrotas. Para avanzar es necesario conseguir tres triunfos, mientras que acumular tres caídas significa la eliminación.

En la tercera etapa del torneo, 9z debutó con una victoria por 2-1 ante Parivision, luego dio el gran golpe del campeonato al vencer por 2-1 a Vitality, considerado el mejor equipo del mundo, tras revertir una serie que había comenzado en desventaja. Más adelante cayó por 2-1 ante Team Spirit en una serie muy pareja y posteriormente perdió por 2-0 frente a Aurora, quedando al borde de la eliminación. En el partido decisivo, respondió con carácter y superó por 2-0 a The MongolZ, resultado que le permitió asegurar su histórico pase a los Playoffs del Major.

El plantel que consiguió esta hazaña estuvo integrado por los uruguayos Maximiliano “max” González y Franco “dgt” García, los argentinos Ignacio “meyern” Meyer y Luciano “luchov” Herrera, y el chileno Matías “huasopeek” Ibáñez Hernández, bajo la conducción del entrenador brasileño Bruno “BIT” Fukuda Lima.

9z Globant El roster de 9z Globant junto a Duki y Frankkaster, quienes llevaron a la organización argentina a conseguir la mejor actuación de un equipo hispanoamericano en la historia de un Major de Counter-Strike.

El proyecto, creado por el streamer argentino Frankkaster y que tiene al músico Duki como socio y copropietario, logró una evolución meteórica. Tras comenzar 2026 con un plantel renovado y sin puntos en el ranking internacional, 9z se instaló en la élite mundial y demostró que un equipo hispanoamericano puede competir de igual a igual con las mayores potencias del Counter-Strike.