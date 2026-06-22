Lenovo presenta AION, que amplía la eficiencia y escalabilidad de la IA

Lenovo explicó que "el proyecto surge en un contexto de creciente demanda de capacidad computacional y desafíos relacionados con la disponibilidad y el alto costo de las GPUs. En este escenario, AION permite que las cargas de trabajo (workloads) de inferencia más ligeras o distribuidas se ejecuten directamente en CPUs, liberando las GPUs para aplicaciones más críticas e intensivas".

Además de abordar cuestiones de costo y suministro (supply), "la iniciativa también busca resolver un desafío recurrente en entornos de centros de datos: la subutilización de CPUs ya instaladas. Con el uso del Intel Xeon 6, las empresas pueden aprovechar los recursos existentes para acelerar proyectos de IA sin depender exclusivamente de la adquisición de hardware especializado". agregaron.

"Estamos ayudando a las empresas a acelerar proyectos de IA utilizando los recursos ya disponibles en sus entornos. Esto reduce el tiempo de entrada en producción, aumenta la eficiencia operacional y amplía el retorno sobre la inversión en infraestructura", complementa Bloj.

Entre los diferenciales técnicos del proyecto se encuentra la capacidad de ejecución paralela masiva mediante múltiples núcleos del Intel Xeon 6, lo que permite procesar simultáneamente diversas solicitudes de inferencia. En la práctica, esto amplía significativamente la capacidad de atención por servidor en aplicaciones corporativas, APIs de IA, sistemas transaccionales y chatbots.

Con soporte para optimizaciones a través de OpenVINO y ejecución de modelos como DeepSeek R1, el proyecto también garantiza mayor throughput (rendimiento) en cargas de trabajo distribuidas, manteniendo la eficiencia incluso bajo cargas continuas de procesamiento.

"La combinación del Intel Xeon 6 con aceleradores AMX y optimizaciones de software como OpenVINO demuestra que la IA corporativa puede escalar de forma más eficiente y accesible. Al ampliar la capacidad de inferencia directamente en CPU, ayudamos a las empresas a reducir costos, aumentar el throughput (rendimiento) y acelerar la adopción de aplicaciones de IA en entornos reales de producción", comenta Marcelo Bertolami, Director del Equipo de Ventas y Tecnología de Intel para América Latina.

Según Lenovo. "los resultados iniciales de AION ya demuestran un desempeño relevante para la inferencia en CPU, incluyendo un tiempo de 0,3 ms hasta el Time to First Token (TTFT) y una velocidad de generación de respuesta de 11 tokens por segundo, sin utilización de GPUs".

La iniciativa también refuerza el posicionamiento estratégico de Lenovo en torno a soluciones de hybrid AI (IA híbrida), alineadas con la tendencia de mercado de distribución inteligente de cargas de trabajo (workloads) entre CPU, GPU y aceleradores especializados.

Para la firma, "AION será uno de los puntos destacados vinculados a la visión presentada durante el Lenovo Accelerate, evento que reúne a clientes, socios y especialistas para discutir los próximos pasos de la transformación digital y la inteligencia artificial en el entorno corporativo".

"Más que acompañar la evolución de la IA, estamos transformando la estrategia en ejecución. AION demuestra cómo la combinación inteligente entre diferentes tecnologías puede ampliar el acceso a la inteligencia artificial de forma sostenible y eficiente”, concluye Bloj.