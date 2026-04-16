El 65% de los líderes de TI admite que sus defensas no pueden resistir el ciberataque con IA

Si bien la IA impulsa mejoras operativas y ganancias de eficiencia, también está alimentando una nueva ola de ciberataque que la mayoría de las empresas no están preparadas para enfrentar. Esto subraya la necesidad crítica de que las organizaciones adopten estrategias de ciberseguridad impulsadas por IA, capaces de contrarrestar amenazas que aprenden, se adaptan y evolucionan en tiempo real.

Lenovo ofrece soluciones integrales

Lenovo está preparada para liderar esta transformación con soluciones integrales que incorporan seguridad basada en IA en el entorno digital de trabajo. Con operaciones en 180 mercados y liderazgo en tecnología empresarial, Lenovo aporta una escala sin precedentes para enfrentar los desafíos del entorno laboral moderno, desde la protección de datos sensibles hasta la defensa frente a amenazas cibernéticas en evolución.

“La IA ha cambiado el equilibrio de poder en la ciberseguridad. Para mantenerse al ritmo, las organizaciones necesitan inteligencia que se adapte tan rápido como las amenazas. Eso significa combatir la IA con IA”, afirmó Rakshit Ghura, Vicepresidente y Director General de Lenovo Digital Workplace Solutions.

“Con defensas inteligentes y adaptativas, los líderes de TI pueden proteger a su gente, sus activos y sus datos, mientras aprovechan todo el potencial de la IA para impulsar el negocio.”, agregó la ejecutiva.

Una nueva clase de amenazas de IA

El avance de la IA generativa ha potenciado las estrategias de los ciberdelincuentes, permitiendo ataques hiperágiles. Las amenazas modernas impulsadas por IA pueden imitar comportamientos legítimos, mutar para evitar la detección y abarcar múltiples dominios, desde la nube hasta los endpoints, las aplicaciones y los repositorios de datos.

El informe destaca las principales preocupaciones de los líderes de TI:

Amenazas externas impulsadas por IA : desde malware polimórfico y phishing asistido por IA hasta suplantaciones mediante deepfakes, los ataques son más rápidos, convincentes y difíciles de detectar.

: desde malware polimórfico y phishing asistido por IA hasta suplantaciones mediante deepfakes, los ataques son más rápidos, convincentes y difíciles de detectar. Riesgos internos : el 70% de los líderes de TI considera que el mal uso de la IA por parte de empleados es un riesgo importante, y más del 60% afirma que los agentes de IA crean una nueva categoría de amenaza interna para la cual no están preparados.

: el 70% de los líderes de TI considera que el mal uso de la IA por parte de empleados es un riesgo importante, y más del 60% afirma que los agentes de IA crean una nueva categoría de amenaza interna para la cual no están preparados. Protección de la propia IA: los modelos, los datos de entrenamiento y los prompts se han convertido en objetivos de alto valor que deben protegerse frente a la manipulación o el compromiso.

Estos riesgos demuestran por qué las defensas convencionales ya no son suficientes.

Aquí es donde Lenovo lidera con defensas nativas de IA, diseñadas para detectar amenazas antes, adaptarse en tiempo real y escalar en todo el entorno laboral moderno.

Analistas del sector coinciden en la urgencia de este cambio. Gartner anticipa que “para 2027, el 90% de las implementaciones exitosas de IA en ciberseguridad serán tácticas —centradas en la automatización de tareas y el aumento de procesos— más que en la sustitución de roles”.¹

Por su parte, McKinsey advierte que las empresas que dependan de defensas tradicionales se quedarán rezagadas a medida que la IA transforme tanto las amenazas como las defensas.

Lenovo también está extendiendo la protección impulsada por IA al nivel del dispositivo.

Con el auge de las AI PCs, Lenovo está integrando inteligencia directamente en los endpoints, de modo que funcionen como activos autoprotegidos. Esta inteligencia a nivel de dispositivo se conecta de manera fluida con la plataforma de ciberresiliencia de Lenovo, ofreciendo protección unificada de extremo a extremo, desde el edge hasta la nube.

De lo reactivo a lo resiliente

Para cambiar el equilibrio, los líderes de TI necesitan un enfoque dual que mejore la detección e integre la IA directamente en sus defensas. Sin embargo, la adopción se ve obstaculizada por sistemas heredados, brechas de talento y limitaciones presupuestarias.

Por eso Lenovo está ampliando la protección impulsada por IA más allá del centro de operaciones de seguridad, llevándola a todo el entorno digital de trabajo.

A través de Lenovo Digital Workplace Solutions, impulsada por la plataforma de IA generativa Care of One™, las empresas están fortaleciendo su resiliencia cibernética mediante los servicios de seguridad Lenovo con ThinkShield, mejorando la protección de endpoints, datos, aplicaciones y empleados a escala empresarial.

El compromiso de Lenovo con una seguridad práctica y confiable ha sido reconocido en toda la industria.

En los Premios Fortress Cybersecurity 2025, Lenovo obtuvo reconocimientos en tres categorías:

Líderes en Ciberseguridad – Nima Baiati, Director Ejecutivo y Gerente General de Software y Soluciones de Seguridad Comercial (Arquitectura Zero Trust)

– Nima Baiati, Director Ejecutivo y Gerente General de Software y Soluciones de Seguridad Comercial (Arquitectura Zero Trust) Cadena de Suministro – Lenovo ThinkShield Supply Chain Assurance, reconocido por proteger la integridad de los dispositivos a gran escala. Empresas globales como Meta utilizan esta solución para validar dispositivos de empleados, destacando que “aumenta significativamente nuestra confianza en la autenticidad e integridad de nuestro hardware.”³

– Lenovo ThinkShield Supply Chain Assurance, reconocido por proteger la integridad de los dispositivos a gran escala. Productos y Servicios Líderes en Ciberseguridad – Lenovo Cyber Resiliency as a Service (CRaaS) en la categoría de Seguridad en la Nube

Lenovo Cyber Resiliency as a Service ofrece servicios gestionados para ayudar a las organizaciones a monitorear, detectar y responder a incidentes cibernéticos, reduciendo tiempos de inactividad y fortaleciendo la resiliencia.

Las primeras implementaciones han logrado 99,5% de detección de amenazas, tiempos de respuesta inferiores a 30 minutos, y ahorros de costos superiores al 20% en el primer año.

Disponible bajo modelo de suscripción, CRaaS amplía el acceso a soporte experto y herramientas de seguridad de nivel empresarial, ayudando a las empresas a gestionar costos con eficiencia.

Además, los servidores Lenovo ThinkSystem x86 han sido validados de forma independiente por su confiabilidad, ocupando el puesto #1 en tiempo de actividad entre todas las plataformas x86 durante 11 años consecutivos, según el informe ITIC 2024 Global Server Hardware, Server OS Reliability Report.

La seguridad de IA como motor de crecimiento

Proteger los entornos impulsados por IA no solo es una defensa, sino también un motor de crecimiento y una ventaja competitiva.

El informe de Lenovo demuestra que cuando las organizaciones confían en la solidez de su base de seguridad en IA, logran aumentar la productividad, reducir costos y acelerar la adopción de soluciones de entorno laboral digital impulsadas por IA.

Ghura concluyó: “Con las herramientas de IA proliferando más allá de la visibilidad del área de TI y los atacantes explotando brechas que los sistemas tradicionales no detectan, Lenovo está entregando las defensas potenciadas por IA que las empresas necesitan para cerrar esa brecha, transformando el riesgo en resiliencia y permitiendo entornos laborales protegidos, productivos y preparados para el futuro.”

A medida que la IA se convierte en el tejido del negocio, Lenovo reafirma su compromiso de construir lugares de trabajo más protegidos, inteligentes, adaptativos y listos para lo que viene.