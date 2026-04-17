Ofertas laborales falsas: cómo detectarlas y evitar estafas en redes, mails y sitios web

Las señales de alerta suelen repetirse en la mayoría de los casos tales como las propuestas con salarios excesivamente altos o beneficios poco realistas, junto con la falta de información verificable sobre la empresa o la solicitud de pagos para avanzar en el proceso, todo ellos indicadores frecuentes de fraude.

Denuncian que en 2025 hay más de 4.400 denuncias por estafas virtuales. Denunciaron en 2025 más de 4.400 denuncias por estafas virtuales.

También resulta clave analizar la forma de contacto. Los correos con dominios dudosos, errores en la redacción o pedidos urgentes para completar acciones suelen ser utilizados para generar presión y evitar que la víctima verifique la autenticidad de la oferta.

Especialistas recomiendan verificar siempre la identidad de la empresa antes de avanzar en cualquier proceso, evitar compartir información sensible sin confirmación previa y priorizar canales formales de reclutamiento. En caso de recibir mensajes sospechosos, se aconseja no interactuar con enlaces y reportarlos como spam o intento de suplantación.

Para reducir riesgos, es fundamental desconfiar de ofertas con ingresos poco realistas, no realizar pagos para acceder a entrevistas o capacitaciones, evitar compartir datos personales o bancarios sin validación previa y corroborar la existencia de la empresa en fuentes oficiales o sitios reconocidos.