Una IA borró en segundos la base de datos de una empresa y luego pidió disculpas

Tras el incidente, la propia inteligencia artificial generó una explicación en la que reconoció el error: “Borrar un volumen de base de datos es la acción más destructiva e irreversible posible”, indicó, y admitió que nunca se le había solicitado realizar esa operación.

La caída del sistema afectó a los clientes de PocketOS, que perdieron temporalmente acceso a historiales, reservas y registros recientes. “Las reservas realizadas en los últimos tres meses han desaparecido. Los nuevos registros de clientes, desaparecidos”, detalló Crane.

El empresario atribuyó lo ocurrido a “fallos sistémicos” en la infraestructura actual de inteligencia artificial y advirtió que el problema no responde a un caso aislado, sino a una adopción acelerada de estas tecnologías sin el desarrollo paralelo de mecanismos de seguridad adecuados.

Dos días después del incidente, la compañía confirmó la recuperación de los datos. El caso se produjo en un contexto de creciente sofisticación de los sistemas de IA y de advertencias por parte de gobiernos y entidades financieras sobre los riesgos de ciberseguridad asociados a su implementación.