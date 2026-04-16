OpenAI lanza un modelo de IA para detectar vulnerabilidades y reforzar la ciberseguridad

La nueva herramienta de Open AI permite análisis avanzados como ingeniería inversa de software, pero su acceso será restringido ante el riesgo de uso malicioso en ataques informáticos.
OpenAI presentó "GPT-5.4 Cyber", un modelo de inteligencia artificial enfocado en ciberseguridad que permite detectar fallas críticas en sistemas y analizar software en profundidad. La compañía optó por un despliegue limitado para evitar que la herramienta sea utilizada con fines ofensivos.
El lanzamiento se produce en un contexto de creciente preocupación en la industria, luego de que Anthropic anunciara "Claude Mythos", un modelo con capacidad para descubrir vulnerabilidades de alto impacto en sistemas operativos y navegadores, desarrollos ambos que marcan un salto en el uso de IA para tareas de seguridad.
GPT-5.4 Cyber es una variante del modelo principal de Chat GPT-5.4, pero con menos restricciones en consultas vinculadas a seguridad informática cuando se utilizan con fines defensivos. Según OpenAI, el objetivo es facilitar el trabajo de especialistas que necesitan analizar amenazas reales.
Entre sus capacidades se destaca la ingeniería inversa de binarios, una técnica que permite examinar programas ya compilados para detectar malware o fallos sin necesidad de acceder al código original. Esto es clave en entornos donde el software no es abierto o no está documentado.
El modelo también puede identificar vulnerabilidades complejas y ayudar a entender cómo podrían ser explotadas. Este tipo de análisis suele requerir equipos especializados y largos tiempos de investigación, por lo que la automatización representa un cambio relevante para el sector.
Debido a su nivel de acceso y precisión, OpenAI decidió restringir su uso a través del programa "Trusted Access for Cyber". Solo proveedores de seguridad, organizaciones e investigadores previamente evaluados podrán utilizar la herramienta en esta primera etapa de desarrollo.
El movimiento de OpenAI se da pocos días después de la presentación de "Claude Mythos Preview", que fue lanzado de forma controlada por Anthropic. La empresa advirtió que su modelo es capaz de encontrar fallas desconocidas en sistemas críticos, lo que llevó a limitar su disponibilidad.
En pruebas internas, Claude Mythos logró detectar vulnerabilidades en el kernel de Linux, el núcleo del sistema operativo que utilizan la mayoría de los servidores a nivel global. Incluso pudo encadenar esos fallos en ataques funcionales que permitirían tomar control total de los dispositivos.
El acceso a ese modelo también fue restringido a un grupo reducido de organizaciones tecnológicas y de infraestructura crítica. Entre ellas se encuentran grandes compañías del sector que trabajan en la protección de sistemas a gran escala.
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