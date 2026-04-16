OpenAI lanza un modelo de IA para detectar vulnerabilidades y reforzar la ciberseguridad

ChatGPT.webp El medio estadounidense “Washington Post” descubrió que Amazon se llena de libros hechos por la Inteligencia Artificial.

El modelo también puede identificar vulnerabilidades complejas y ayudar a entender cómo podrían ser explotadas. Este tipo de análisis suele requerir equipos especializados y largos tiempos de investigación, por lo que la automatización representa un cambio relevante para el sector.

Debido a su nivel de acceso y precisión, OpenAI decidió restringir su uso a través del programa "Trusted Access for Cyber". Solo proveedores de seguridad, organizaciones e investigadores previamente evaluados podrán utilizar la herramienta en esta primera etapa de desarrollo.

El movimiento de OpenAI se da pocos días después de la presentación de "Claude Mythos Preview", que fue lanzado de forma controlada por Anthropic. La empresa advirtió que su modelo es capaz de encontrar fallas desconocidas en sistemas críticos, lo que llevó a limitar su disponibilidad.

En pruebas internas, Claude Mythos logró detectar vulnerabilidades en el kernel de Linux, el núcleo del sistema operativo que utilizan la mayoría de los servidores a nivel global. Incluso pudo encadenar esos fallos en ataques funcionales que permitirían tomar control total de los dispositivos.

El acceso a ese modelo también fue restringido a un grupo reducido de organizaciones tecnológicas y de infraestructura crítica. Entre ellas se encuentran grandes compañías del sector que trabajan en la protección de sistemas a gran escala.