Spotify incorpora un modo para identificar canciones creadas con inteligencia artificial

Según reportes de "The Verge", la función ya fue detectada en lanzamientos recientes distribuidos a través de DistroKid, primer socio en adoptar este esquema de metadatos.

En esos casos, los créditos incluyen detalles específicos sobre el uso de IA generativa, como la creación de sintetizadores, lo que evidencia el nivel de precisión que puede alcanzar este sistema.

La implementación aún es limitada. Los créditos con información sobre inteligencia artificial se encuentran en fase beta, disponibles en un número reducido de canciones y visibles únicamente en dispositivos móviles dentro de la sección de créditos.

Desde la compañía aclaran que la presencia de estas etiquetas no implica que una obra haya sido completamente generada por IA, sino que se asigna a funciones puntuales dentro del proceso creativo.

El despliegue depende de que sellos discográficos y distribuidores aporten esta información, lo que explica su adopción gradual y su ausencia en gran parte del catálogo actual.