La IA y un experto pronosticaron el ganador del Mundial 2026: España vencería a Argentina en la final

partido La proyección ubica a Argentina entre las máximas candidatas y la sitúa en la final tras superar a Turquía, Colombia y Noruega.

Por el otro lado del cuadro, España avanzaría tras vencer a Croacia y Estados Unidos. En semifinales protagonizaría un electrizante empate 3-3 frente a Francia antes de conseguir el pase a la final.

La definición del torneo enfrentaría a dos de las selecciones con mayores aspiraciones al título. Sin embargo, el pronóstico favorece al conjunto español.

El resultado previsto para la final es una victoria de España por 2-1 sobre Argentina, lo que le permitiría conquistar el Mundial 2026.

En cuanto a las probabilidades de consagración, España aparece como la principal favorita con un 24 %, seguida por Argentina con un 17 %. Francia completa el podio de candidatos, mientras que Noruega surge como una de las grandes sorpresas del cuadro final.