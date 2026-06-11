La IA y un experto pronosticaron el ganador del Mundial 2026: España vencería a Argentina en la final

Un modelo que combina inteligencia artificial con el análisis del periodista Ryan O'Hanlon proyectó el recorrido completo de la Copa del Mundo. La Selección Argentina llegaría hasta la final, pero el título quedaría en manos de España.
La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y, como ocurre en cada edición de la Copa del Mundo, aparecieron los primeros pronósticos sobre quién levantará el trofeo. En esta ocasión, una proyección que combina inteligencia artificial con el análisis del periodista de ESPN Ryan O'Hanlon intentó anticipar el recorrido de las selecciones más fuertes del torneo.
El estudio no solo estimó resultados para los cruces de eliminación directa, sino que además asignó probabilidades de consagración a cada seleccionado.
De acuerdo con la simulación, la Selección Argentina tendría un recorrido exitoso hasta la final. En los octavos de final superaría a Turquía por 1-0, mientras que en cuartos de final eliminaría a Colombia por el mismo resultado.
Ya en semifinales, el equipo dirigido por Lionel Scaloni derrotaría a Noruega por 2-1 para asegurar su presencia en el partido decisivo.
Por el otro lado del cuadro, España avanzaría tras vencer a Croacia y Estados Unidos. En semifinales protagonizaría un electrizante empate 3-3 frente a Francia antes de conseguir el pase a la final.
La definición del torneo enfrentaría a dos de las selecciones con mayores aspiraciones al título. Sin embargo, el pronóstico favorece al conjunto español.
El resultado previsto para la final es una victoria de España por 2-1 sobre Argentina, lo que le permitiría conquistar el Mundial 2026.
En cuanto a las probabilidades de consagración, España aparece como la principal favorita con un 24 %, seguida por Argentina con un 17 %. Francia completa el podio de candidatos, mientras que Noruega surge como una de las grandes sorpresas del cuadro final.
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