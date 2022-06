Mirtha Legrand se hace rogar, no le responde a Adrián Suar

Según informó el periodista Juan Etchegoyen, quien logró comunicarse vía mensajes de WhatsApp con la abuela de Juana Viale, lo primero que le sugirió fue el clásico: "Hablá con Nacho Viale, él es el único que te puede informar". No obstante, ante la insistencia, Mirtha le confesó que "me llamó Suar pero aún no le respondí, me gusta mucho trabajar en El Trece y es muy cómodo".

La dama de los almuerzos manifestó explícitamente, tanto en la entrega de los Martin Fierro, como en su salida post Covid-19 al cierre de la Semana de la Alta Costura, su interés por volver a la televisión lo antes posible, ya que estamos promediando el año y aún no tiene nada definido.

Según informó hace unos días el presidente de APTRA, Luis Ventura, son las cuestiones monetarias que traban el acuerdo: "El primer punto es elevar la cifra de dinero que debería percibir Mirtha en concepto de sueldo. Además, Mirtha está interesada en los porcentajes de PNTs -Publicidad No Tradicional- que le corresponderían a la productora y la distribución de los mismos adentro del programa".

DIARIO POPULAR puede confirmar que esta semana habrá una reunión definitoria entre las autoridades de El Trece y Nacho Viale, nieto y productor de la diva, para darle un punto final a la situación de incertidumbre. ¿Se viene la firma?