Soledad Silveyra: "Mi mamá quiso matar a mi hermano"

La actriz fue invitada a "PH, Podemos Hablar" junto al coreógrafo y director teatral Flavio Mendoza, la actriz Ximena Capristo, la cantante del momento, María Becerra; y el líder de Vilma Palma e Vampiros, Pájaro Gómez.

“Pasen al punto de encuentro los que tuvieron que superar duras pruebas en su infancia o adolescencia”, propuso Andy Kusnetzoff a los invitados por lo que Soledad Silveyra y Flavio Mendoza dieron un paso al frente.

“Cuando uno tiene una infancia que no está contenida, que la mamá se quiere suicidar todo el tiempo es muy difícil soportar el dolor del otro y la imposibilidad. El porqué no puede, porqué no me ve a mí y no se da cuenta que al verme a mí tiene que poder ya que me tiene que cuidar y no pudo. Es un dolor que te marca de por vida y hay un lugar que siempre aparece, por mucho psicoanálisis que uno haga”, confesó la actriz.

"Solita" Silveyra contó cómo era convivir con una madre con impulsos suicidas. “Desde que nací sufrí esto". A lo que detalló: "A los seis años fui sola a la Cruz Azul porque se había lastimado. Como no me dieron bolilla, yo veo que una médica se queda mirándome. Yo me vuelvo a casa y le hago el torniquete a mamá. Al rato llega la médica que yo vi que se dio cuenta. He pasado miles...”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Telefe (@telefe)

El momento más impactante de la noche fue cuando habló de la difícil relación entre su madre y su hermano, ya que ella no aceptaba la homosexualidad de su hijo. “La historia de mi hermano y mamá es muy fuerte. Mi madre lo quiso matar, es así. Mi hermano pego un salto, ella sintió que tal vez lo había matado, dio vuelta el arma y se mato ella”, relató ante el asombro del resto de los invitados.

“Por eso soy tan feliz cuando los jóvenes pueden expresarse con lo que quieren hacer con su sexualidad. Eso me parece una gloria. Mi mamá no aceptaba la homosexualidad (de mi hermano). Por eso estoy profundamente agradecida a la vida por este cambio que se produjo”, remató.