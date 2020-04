Además, la ATP y WTA anunciaron la suspensión de los circuitos hasta el 13 de julio de 2020, lo que involucró a Wimbledon y a toda la temporada de césped.

La única vez que se había suspendido el tradicional torneo inglés, que se disputa desde 1887 en el All England Club (AELTC) de Londres, fue por la Segunda Guerra Mundial.

La Junta Principal del All England Club (AELTC) y el Comité de Gestión de The Championships emitieron un comunicado explicando la situación e informaron que el torneo, que tiene como máximo ganador a Roger Federer con 8 títulos, se disputará directamente el próximo año del 28 de junio al 11 de julio de 2021.

“Lamentamos que la Junta Principal del All England Club (AELTC) y el Comité de Gestión de The Championships hayan decidido hoy que The Championships 2020 se cancele debido a problemas de salud pública relacionados con la epidemia de coronavirus. El 134 Campeonato se organizará del 28 de junio al 11 de julio de 2021”, explicaron en el comunicado.

Cabe destacar que Wimbledon, a diferencia del Abierto de Australia, Roland Garros y el US Open, es el único de los torneos de Grand Slam que tiene seguro contra pandemias, lo que le permitirá cubrir las pérdidas por venta de entradas y derechos televisivos.