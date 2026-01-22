Torneo Apertura: Banfield-Huracán y Unión-Platense empataron con poco brillo

En el Sur, el regreso de Diego Martínez al banco de Huracán tuvo un marco especial, con ambas parcialidades presentes y un Banfield afectado por las inhibiciones y la salida de numerosos futbolistas. El primer tiempo mostró propuestas opuestas, el Taladro apostó al juego directo y a un mediocampo poblado, mientras que el Globo intentó ser prolijo en la circulación. Las llegadas fueron escasas y el desarrollo, parejo.

El complemento cambió el tono, Banfield se puso en ventaja rápidamente con un cabezazo de Mauro Méndez, pero el partido se desnaturalizó por las expulsiones de Thaiel Peralta y Santiago Esquivel. En los últimos minutos Huracán fue con todo y encontró el empate sobre el cierre gracias a Jordy Caicedo, que le permitió al Globo rescatar un punto en su estreno.

El resumen de Banfield 1 - 1 Huracán

Embed

En Santa Fe, Unión y Platense protagonizaron un duelo trabado y con notorias imprecisiones. El Tatengue sufrió en el inicio y se sostuvo gracias a las intervenciones de Matías Mansilla, quien tuvo su debut oficial en el arco. Con el correr de los minutos, el equipo de Leonardo Madelón emparejó el trámite, aunque sin la claridad necesaria para quebrar el cero.

El segundo tiempo mantuvo la misma tónica, con Platense mejor plantado y Unión reaccionando de manera intermitente. Los cambios refrescaron energías, apareció el juvenil Misael Aguirre y el juego se hizo de ida y vuelta, pero sin situaciones claras, el cansancio y la falta de rodaje terminaron sellando un 0-0 que dejó a ambos con un punto en el arranque del Apertura.

El resumen de Unión 0 - 0 Platense

Embed

Los compromisos de la segunda fecha

Lunes 26 de enero

17:00 hs . Platense - Instituto

Martes 27 de enero

20:00 hs . Huracán - Independiente Rivadavia

Jueves 29 de enero