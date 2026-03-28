Un ministro de Kicillof calificó de "perturbado mental" a Milei tras su discurso por YPF

El exabrupto de Bianco respondió a los ataques de Milei, que apenas se conoció el fallo celebró la noticia y apuntó contra Kicillof y Cristina Kirchner: “Tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner”, dijo desde un acto público y luego lo repitió en un mensaje por cadena nacional.

Años de mentiras

Kicillof, por su parte, también salió al cruce. Además de celebrar el fallo que dejó “en evidencia años de mentiras”, defendió la nacionalización de YPF y criticó al Presidente: “La derecha nunca la habría nacionalizado.

Trabajaron siempre para los buitres, pero paradójicamente hoy su modelo no colapsa por falta de dólares gracias a YPF. Milei se disfraza con el mameluco de YPF, pero nunca la defendió: actuó como empleado de intereses extranjeros”.

Captura de pantalla 2026-03-28 183653 Axel Kicillof celebró el fallo judicial a favor de Argentina y respondió a las críticas de Milei sobre la nacionalización de YPF

El fallo judicial evitó que Argentina pagara más de USD 16.000 millones y fue celebrado como un triunfo estratégico tras un litigio que se extendió más de una década.