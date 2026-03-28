Un ministro de Kicillof calificó de "perturbado mental" a Milei tras su discurso por YPF

El ministro de Gobierno Carlos Bianco criticó duramente al Presidente por descalificar a Kicillof y Cristina Kirchner luego del histórico fallo de Estados Unidos.
El día después del fallo de la justicia de Estados Unidos que benefició a Argentina en el litigio por la expropiación de YPF, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, calificó de “perturbado mental” al presidente Javier Milei, tras los cuestionamientos del mandatario hacia Kicillof y Cristina Kirchner.
“Ahora, el perturbado mental del Presidente, en vez de festejar esto, salió a echar culpas y a tratar de establecer un relato donde él queda como quien hizo las cosas bien y el resto mal”, lanzó Bianco en Radio 10.
El funcionario agregó que “lo único que hizo este Gobierno fue continuar con la línea de defensa establecida desde que el juicio empezó. Si hizo algo bueno fue mantener la estrategia, y se le concede y agradece, pero no era para sacar una ventaja política del caso”.
Bianco también defendió la expropiación: “La nacionalización del 51% de YPF se hizo de acuerdo a la Constitución y a las leyes de expropiación vigentes en Argentina, y estaba bien hecha. Es lo que confirmó la segunda instancia de la justicia de Estados Unidos”.
El exabrupto de Bianco respondió a los ataques de Milei, que apenas se conoció el fallo celebró la noticia y apuntó contra Kicillof y Cristina Kirchner: “Tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner”, dijo desde un acto público y luego lo repitió en un mensaje por cadena nacional.
Kicillof, por su parte, también salió al cruce. Además de celebrar el fallo que dejó “en evidencia años de mentiras”, defendió la nacionalización de YPF y criticó al Presidente: “La derecha nunca la habría nacionalizado.
Trabajaron siempre para los buitres, pero paradójicamente hoy su modelo no colapsa por falta de dólares gracias a YPF. Milei se disfraza con el mameluco de YPF, pero nunca la defendió: actuó como empleado de intereses extranjeros”.
El fallo judicial evitó que Argentina pagara más de USD 16.000 millones y fue celebrado como un triunfo estratégico tras un litigio que se extendió más de una década.
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