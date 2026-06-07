Colapinto se quedó sin puntos: terminó 15° en el accidentado GP de Mónaco de la Fórmula 1

GettyImages-2280325111

El pilarense había tenido una correcta largada en la que subió un lugar gracias al abandono de Max Verstappen, consecuencia de un problema con su Red Bull en el inicio. Desde entonces, el argentino alcanzó bien el 12° lugar e ingresó a boxes en la vuelta 38. Tras una parada lenta, regresó a la pista en el 15° puesto y allí recibió la penalización. Lewis Hamilton, Lance Stroll, Oscar Piastri y George Russell fueron sancionados por lo mismo.

La vuelta 60 provocó varios problemas. El asfalto, que había sido repavimentado en la previa, en la zona estaba con daños llamativos y la carrera se frenó por 45 minutos aproximadamente. En el relanzamiento, Franco recibió un toque de Fernando Alonso en la primera curva que lo condenó al último lugar hasta el final. Andrea Kimi Antonelli de Mercedes se quedó con la victoria y estiró su racha de cinco consecutivas en la cima de la Fórmula 1.

Tras la accidentada experiencia en Montecarlo, el argentino fue duro con el análisis y se mostró frustrado: “La sanción creo que fue por el sistema. Fue muy frustrante porque no salió nada. El relanzamiento fue un desastre. Con bronca por no terminar más arriba. Fue imposible pasar, perdimos puestos en la parada y en el relanzamiento me chocó Fernando. Fue un desastre. Un finde complicado. Con bronca. Fue una carrera muy aburrida".



Embed "UNA CARRERA MUY FRUSTRANTE, NO SALIÓ NADA". Franco Colapinto no se mostró conforme con su P15 en el #MonacoGP.



#MonacoGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/wvPAON3m4I — SportsCenter (@SC_ESPN) June 7, 2026

Posiciones finales del GP de Mónaco 2026 de la Fórmula 1

1. Kimi Antonelli (Mercedes) - 25

2. Lewis Hamilton (Ferrari) a 6s271 18

3. Isack Hadjar (Red Bull) a 23s394 15

4. Oscar Piastri (McLaren) a 24s261 12

5. Liam Lawson (Racing Bulls) a 26s553 10

6. Arvin Lindblad (Racing Bulls) a 29s010 8

7. Pierre Gasly (Alpine) a 30s369 6

8. Alexander Albon (Williams) a 33s413 4

9. Esteban Ocon (Haas) a 37s140 2

10. Checo Pérez (Cadillac) a 39s153 1

11. Fernando Alonso (Aston Martin) a 41s899 -

12. Gabriel Bortoleto (Audi) a 42s748 -

13. George Russell (Mercedes) a 43s353 -

14. Nico Hulkenberg (Audi) a 44s102 -

15. Franco Colapinto (Alpine) a 48s964 -