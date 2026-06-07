Cómo le fue a Beltrán, Aranda, Freitas y Capaldo, los debutantes de la Selección Argentina ante Honduras

Tras asegurar la victoria con el equipo casi alternativo, con goles de Lautaro Martínez y Giuliano Simeone, Scaloni puso a jugar un rato a algunos de los titulares como Cristian Romero, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, sin cancha para Lionel Messi, que observó atento desde el banco de suplentes. A falta de diez minutos para la finalización, llamó a los cuatro para que tengan su momento.

Santiago Beltrán El debut de Santiago Beltrán con la Selección Argentina.

El arquero estrella de River Plate, de 21 años, reemplazó a Juan Musso, hoy el tercero del equipo por detrás de Emiliano Martínez y Gerónimo Rulli. Se puso los guantes y defendió el arco albiceleste por primera vez. No tuvo demasiada participación, pero atrapó alguna que otra pelota para dar tranquilidad.

El crack de 19, surgido y futbolista de Boca Juniors, entró por Exequiel Palacios y casi corona un debut brillante: miró con cariño a la red, se perfiló y tiró a colocar a la parte inferior del palo derecho, tapado por el arquero de Honduras. Se mostró atrevido, con ganas de tener la pelota y darle riesgo de ataque al equipo.

Tomás Aranda debut Selección La chance de gol de Tomás Aranda en su debut con la Selección Argentina.

Por su parte, con 19 años, el delantero del Millonario también tuvo su momento. Entró para suplir a Giuliano Simeone (aunque el cambio se dio por Nicolás Otamendi) por la derecha del sector ofensivo. Si bien no tuvo mucho contacto con la pelota, Freitas respiró el fútbol del campeón del mundo y es más que considerado por el cuerpo técnico en al futuro.

SaveClip.App_719099353_18465272668128012_7947034414410935322_n El debut de Freitas con la Selección Argentina.

El defensor del Hamburgo de Alemania completó la lista. El mayor de los debutantes, a sus 28 años, entró para cubrir el lugar que dejó la salida de Otamendi (aunque el ingreso se dio por Simeone) en el fondo de la cancha. Capaldo fue mirado con más que los dos ojos de Lionel Scaloni. Es que es una de las opciones que tiene el cuerpo técnico por si hay que efectuar un cambio de último minuto en el conjunto nacional para la Copa del Mundo. Puede ocupar el lateral por derecha, la posición más habitual en su equipo, y los más complicados de los convocados son Gonzalo Montiel y Nahuel Molina. También es candidato a suplir a Leonardo Balerdi, la alternativa en la defensa que fue desafectado del Mundial por un desgarro. Su versatilidad, que también le permite jugar como volante, lo pone en la cancha como primera pieza de recambio.

SaveClip.App_719822208_18592854724058048_7595259365269785796_n El debut de Capaldo con la Selección Argentina.

Qué dijo Lionel Scaloni sobre los debutantes en conferencia de prensa

Conforme con la decisión de haberlos llevado junto al plantel, Scaloni declaró positivamente sobre los debuts: “Creo que en el futuro van a darnos alegrías, nos generan una enorme ilusión”. Y detalló el rendimiento de cada uno, con una clara debilidad por el chico de Boca: “ De Freitas nos encantó su forma de entrenarse. Juega bien y quiere la pelota, entró masticando chicle como si estuviera en su casa. Le dije: ‘Sácate el chicle’. Está tan tranquilo y se siente tan bien, está cómodo, sólo hay que darle tiempo” . Y a Santi [Beltrán] ya lo conocemos. No es más sparring: ya es uno de nosotros”.

Embed "NOS LLENAN DE ILUSIÓN". Scaloni se mostró muy conforme con los debuts de Beltrán, Aranda y Freitas con la Selección Argentina. Ojo con lo que contó del pibe de Boca: "TIENE POTRERO, NO SÉ SI LO VIERON QUE ENTRÓ COMIENDO CHICLE COMO SI ESTUVIERA EN SU CASA".



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Por otro lado, a la espera del segundo y último amistoso con Islandia previo al debut del 16 de junio ante Argelia, el DT dio una contundente alerta. “Tampoco quiero alarmar, pero no estamos al 100% con varios de los jugadores y a lo mejor no solo pasa por los centrales. Vamos a esperar”, sostuvo.

Explicó que la decisión se tomará después del próximo compromiso de preparación. “Tenemos la oportunidad de un partido más y vamos a sacar conclusiones en lo que el equipo necesite. La desgracia del flaco hace que tengamos que reemplazarlo con las situaciones que están pasando con los compañeros también”, señaló. Y concluyó: “No vamos a tomar una decisión hasta el partido del martes y ver cómo está el resto. Esperaremos”.