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Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 19 de septiembre

La jornada tendrá temperaturas agradables, con cielo parcialmente nublado y una máxima de 24°C. Cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este sábado una jornada agradable en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que estarán entre los 16°C y los 24°C.

Clima en CABA y alrededores según el Servicio Meteorológico Nacional.

Clima en CABA y alrededores según el Servicio Meteorológico Nacional.

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Durante el día habrá períodos de nubosidad, aunque se espera que las condiciones se mantengan estables y sin lluvias. El viento soplará de manera leve a moderada y contribuirá a una jornada con temperaturas templadas.

Para quienes tengan actividades al aire libre, el sábado se presenta con condiciones favorables. Sin embargo, el panorama cambiará durante el domingo, cuando aumentará la inestabilidad.

El domingo tendrá una mínima de 14°C y una máxima de 25°C, con una mañana mayormente nublada y probabilidad de tormentas hacia la tarde y la noche.

El lunes llegará un marcado descenso de temperatura, con una máxima estimada de 19°C, una mínima de 15°C y cielo parcialmente nublado. Además, se espera una jornada ventosa.

Cómo estará el clima en el resto del país

En distintas regiones de la Argentina se esperan condiciones variables durante este sábado. En el centro del país predominarán temperaturas templadas, aunque con nubosidad en aumento en algunos sectores.

Clima en el resto del país según el Servicio Meteorológico Nacional.

Clima en el resto del país según el Servicio Meteorológico Nacional.

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En el norte, las temperaturas serán más elevadas. Por ejemplo, en Salta se prevén registros de entre 12°C y 27°C, mientras que en San Luis la mínima será de 17°C y la máxima alcanzará los 27°C.

En la Patagonia, en cambio, las condiciones serán más frías. En Río Gallegos se espera una máxima de apenas 8°C, con bajas temperaturas y posibilidad de lluvias aisladas.

En sectores de la costa y el sur también se prevé un aumento de la nubosidad y, en algunas localidades, probabilidad de precipitaciones hacia la tarde.

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