Clima en el AMBA: el pronóstico del tiempo para este fin de semana

Según el SMN, continuará el clima agradable y sin lluvias en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes 13 de marzo se presenta con cielo de parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, con una temperatura mínima de 19°C y una máxima prevista en los 27°C.
Durante el sábado, el panorama se mantendrá con marcas térmicas que oscilarán entre los 20°C y los 28°C, con el cielo parcialmente nublado y sin rastros de lluvia, nuevamente con viento del noreste.
También para el domingo se espera buen clima, con leve suba de la temperatura: la mínima será de 21°C y la máxima de 32°C, con cielo parcialmente nublado con viento del noreste, sin pronóstico de lluvias.
En el NOA y NEA, se espera una jornada calurosa, con temperaturas máximas que superarán los 34°C en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. El SMN informo que sera un día con cielo parcialmente nublado.
En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán elevadas, pero algo más moderadas respecto del norte, con máximas entre 25°C y 30°C. Se prevén momentos de nubosidad variable y posibles lluvias en algunas zonas. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán condiciones con temperaturas en igualdad, con marcas entre 25°C y 30°C. Predominará el cielo parcialmente nublado, no se descartan las lluvias en sectores puntuales.
La región Litoral también atravesará una jornada calurosa y pesada, con máximas cercanas a los 30°C y 32°C. Habrá períodos de cielo nublado y probabilidad de tormentas, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.
El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán un poco más bajas en comparación con el resto del territorio, con máximas entre los 11°C y 15°C. Se espera nubosidad variable y posibles precipitaciones en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego.