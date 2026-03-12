El clima en CABA: pronóstico del tiempo para este jueves 12 de marzo

Según el SMN, continuará el clima agradable y sin lluvias en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este jueves 12 de marzo se presenta con cielo de parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, con una temperatura mínima de 19°C y una máxima prevista en los 26°C.
También para el viernes se espera clima similar: la mínima será de 19°C y la máxima de 26°C, con cielo parcialmente nublado con viento del sur, sin pronóstico de lluvias.
Durante el sábado, el panorama se mantendrá con marcas térmicas que oscilarán entre los 20°C y los 27°C, con el cielo parcialmente nublado y sin rastros de lluvia, nuevamente con viento del sureste.
En el NOA y NEA, se espera una jornada calurosa, con temperaturas máximas que superarán los 32°C en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. El SMN anticipa condiciones de inestabilidad, con probabilidad de lluvias durante todo el día en distintos sectores de la región durante el día.
En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán elevadas, pero algo más moderadas respecto del norte, con máximas entre 25°C y 30°C. Se prevén momentos de nubosidad variable y posibles lluvias en algunas zonas. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán condiciones con temperaturas mas bajas, con marcas entre 27°C y 30°C. Predominará el cielo parcialmente nublado, con lluvias en sectores puntuales.
La región Litoral también atravesará una jornada calurosa y pesada, con máximas cercanas a los 30°C y 32°C. Habrá períodos de cielo nublado y probabilidad de tormentas, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.
El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán un poco más bajas en comparación con el resto del territorio, con máximas entre los 12°C y 19°C. Se espera nubosidad variable y posibles precipitaciones en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego.