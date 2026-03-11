El clima en CABA: pronóstico del tiempo para este miércoles 11 de marzo

En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán elevadas, pero algo más moderadas respecto del norte, con máximas entre 25°C y 29°C. Se prevén momentos de nubosidad variable y posibles lluvias en algunas zonas. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán condiciones con temperaturas mas bajas, con marcas entre 25°C y 29°C. Predominará el cielo parcialmente nublado, con lluvias en sectores puntuales.

La región Litoral también atravesará una jornada calurosa y pesada, con máximas cercanas a los 29°C y 31°C. Habrá períodos de cielo nublado y probabilidad de tormentas, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.

El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán un poco más bajas en comparación con el resto del territorio, con máximas entre los 15°C y 18°C. Se espera nubosidad variable y posibles precipitaciones en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego.