Alpine reclamó a la FIA y ganó: le levantaron la penalización y Pierre Gasly logró recuperar el podio en Mónaco

Antes de la primera práctica libre en Barcelona, Steve Nielsen habló sobre la resolución de la FIA: “Queríamos claridad, la hemos tenido. Queríamos justicia y creemos que la hemos tenido. Si pudiera elegir, preferiría tener el momento del podio que los puntos. Es una lástima para el equipo y para Pierre”. Luego agregó: “Soy bastante viejo como para recordar cuando no había límite de velocidad en boxes. Creo que la forma de medirlo está bien, tiene un ratio de éxito muy alto. Sólo se necesita que sea un poco más robusta”.

De esta manera, Gasly pasó a contar con 35 puntos y quedó ubicado en la octava posición del campeonato de pilotos. Alpine, por su parte, acumula 50 unidades y se mantiene en el quinto lugar del campeonato de constructores.

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El recurso presentado por Alpine se basó en una prueba técnica entregada por Formula One Management (FOM), responsable del sistema de cronometraje, que fue presentada después de la competencia. El sistema utilizado para controlar la velocidad en el pit lane había calculado por encima la velocidad del auto número 10 de Gasly debido a un error relacionado con la distancia real del carril rápido. La evidencia fue considerada importante y novedosa, permitiendo que los comisarios revisaran la sanción.

El Gran Premio de Mónaco había quedado marcado por varias penalizaciones aplicadas a diferentes pilotos por supuestos excesos de velocidad en boxes. Gasly fue el más perjudicado, ya que la sanción se sumó al tiempo total una vez finalizada la carrera y modificó la clasificación. Otros corredores, en cambio, cumplieron los castigos durante la competencia, generando dudas sobre la igualdad en la aplicación de las reglas.

La FIA determinó que el sistema de control no presentó fallas técnicas, pero sí recibió información incorrecta sobre la distancia del pit lane, lo que provocó una medición superior a la real. Tras la carrera, Gasly había manifestado: “Estoy destrozado. Crucé la meta en tercera posición en Mónaco delante de todos los aficionados y de toda la gente que está aquí, y al final nos penalizan y terminamos muy lejos. No sé qué decir. Todos trabajamos muy duro para este podio, para momentos como este, cuando llegan. Llevo 10 años en esto, tengo cinco podios en mi carrera. Duele cuando cruzas la línea del podio y entonces… no sé”.

El piloto francés había excedido el límite establecido en dos ocasiones. El Alpine había reducido distancia tanto al ingresar como al salir de la zona de boxes.

Por parte de la escudería, Flavio Briatore, asesor ejecutivo, mostró su enojo por la situación: “Tras una gran salida de Pierre que nos colocó en séptima posición, la carrera se presentaba prometedora. A pesar de la excelente reanudación tras la bandera roja y de que Pierre terminara tercero, vimos cómo el resultado se veía anulado por dos penalizaciones con las que no estamos de acuerdo en absoluto”.

La eliminación de las sanciones y la restitución del tercer puesto a Gasly generaron nuevamente cuestionamientos sobre la aplicación de las normas, especialmente porque otros pilotos sancionados no pudieron recuperar sus posiciones. El caso dejó en evidencia la importancia de contar con sistemas de medición precisos y criterios claros para resolver controversias deportivas.

Con la clasificación de Mónaco corregida, Alpine ya concentra sus esfuerzos en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya, donde buscará mantener el impulso logrado y mejorar el rendimiento de sus dos autos.