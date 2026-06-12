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Fórmula 1: comienza la actividad de Franco Colapinto en el GP de España

Tras la mejor participación en lo que lleva en Formula 1, en Canadá, y luego las malas sensaciones que le dejó Mónaco, Franco Colapinto busca volver a su nivel en Barcelona.

El piloto argentino Franco Colapinto competirá este fin de semana en el Gran Premio de España, que se llevará a cabo en Barcelona y corresponde a la séptima fecha del campeonato de Fórmula 1.

El piloto afronta esta nueva jornada luego de una actuación por debajo de lo esperado en Mónaco, donde no logró sobresalir en ningún momento y finalizó en el puesto 14 entre los 15 corredores que completaron la competencia.

Por este motivo, el argentino intentará volver al rendimiento destacado que había mostrado en las fechas anteriores, cuando consiguió finalizar séptimo y sexto en los Grandes Premios de Miami y Canadá, sus mejores resultados dentro de la categoría.

colapinto franco
Colapinto tiene 15 puntos en el Campeonato Mundial de Pilotos (Foto: @AlpineF1Team).

Colapinto tiene 15 puntos en el Campeonato Mundial de Pilotos (Foto: @AlpineF1Team).

En cuanto a la disputa por el campeonato, el líder absoluto es el italiano Andrea Kimi Antonelli, representante de Mercedes, quien ganó las últimas cinco carreras y busca transformarse en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1.

Antonelli, con apenas 19 años, suma 156 puntos y mantiene una diferencia de 66 unidades sobre su perseguidor, el británico Lewis Hamilton (Ferrari), siete veces campeón del mundo. En el tercer lugar aparece también el británico George Russell (Mercedes), quien lleva dos carreras consecutivas sin sumar puntos.

Más atrás, con 75 y 60 puntos respectivamente, se ubican el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el australiano Oscar Piastri (McLaren).

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La acción del GP de España comenzará este viernes con las primeras prácticas libres, mientras que el sábado se desarrollará el tercer entrenamiento y la clasificación. La carrera principal tendrá lugar el domingo desde las 10 de la mañana.

La competencia se disputará en el Circuito de Barcelona-Cataluña, conocido también como Circuito de Montmeló. El trazado tiene una longitud de 4,675 kilómetros y cuenta con 14 curvas.

El cronograma y horarios del GP de España

Viernes 12:

Práctica libre 1 a las 8:30

Práctica libre 2 a las 12

Sábado 13:

Práctica libre 3 a las 7:30

Clasificación a las 11

Domingo 14:

Carrera a las 10

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