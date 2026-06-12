Fórmula 1: comienza la actividad de Franco Colapinto en el GP de España

Antonelli, con apenas 19 años, suma 156 puntos y mantiene una diferencia de 66 unidades sobre su perseguidor, el británico Lewis Hamilton (Ferrari), siete veces campeón del mundo. En el tercer lugar aparece también el británico George Russell (Mercedes), quien lleva dos carreras consecutivas sin sumar puntos.

Más atrás, con 75 y 60 puntos respectivamente, se ubican el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el australiano Oscar Piastri (McLaren).

La acción del GP de España comenzará este viernes con las primeras prácticas libres, mientras que el sábado se desarrollará el tercer entrenamiento y la clasificación. La carrera principal tendrá lugar el domingo desde las 10 de la mañana.

La competencia se disputará en el Circuito de Barcelona-Cataluña, conocido también como Circuito de Montmeló. El trazado tiene una longitud de 4,675 kilómetros y cuenta con 14 curvas.

El cronograma y horarios del GP de España

Viernes 12:

Práctica libre 1 a las 8:30

Práctica libre 2 a las 12

Sábado 13:

Práctica libre 3 a las 7:30

Clasificación a las 11

Domingo 14:

Carrera a las 10