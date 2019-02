Ameal: "Riquelme tiene nuestra agrupación a disposición"

¿Qué lugar tiene en el armado de su agrupación Riquelme?

Nosotros le ofrecemos a Riquelme la agrupación más grande. La que tiene más gente, la que en la última votación sacó 8300 votos y la que siempre ha sido opositora. Por eso le ofrecemos nuestro grupo de trabajo, un lugar y, por supuesto, yo estaría dispuesto a dejar mi lugar. Yo no me corro por completo. Yo ayudo en lo que tengo que ayudar para ganar.

¿Tiene algún plazo este ofrecimiento de cara a las elecciones?

No, este ofrecimiento no tiene plazo. Puede ser cuando él quiera porque nosotros queremos lo mejor para Boca. Siempre queremos lo mejor para Boca.

¿Y ya hablaron con él?

No, todavía no. No hablamos nada con él, por ahora lo dejamos tranquilo, que esté con sus amigos. Pero él sabe y ahora más que nunca que tiene un ofrecimiento hecho desde nuestra agrupación.

La posición de Juan Román Riquelme es clave para el futuro eleccionario en Boca. Socios e hinchas no solo sienten admiración con el ex enganche sino que, además, su palabra impacta fuerte en el ánimo. De hecho, el ánimo de la gente está a un paso de explotar y eso se notó el último fin de semana en la Bombonera cuando la gente estalló.

¿Por qué piensa que la gente mostró su malestar?

No fue solo por la final en Madrid. La gente está cansada, del destrato, de los abonos, del precio, de la privatización. Y de los precios. No queremos esa privatización. Hoy es fácil ser opositor con los gritos de la gente, pero nosotros siempre estuvimos en contra.

¿Qué piensa usted de las Sociedad Anónimas?

No son buenas para el fútbol. Los clubes tienen que ser asociaciones sin fines de lucro. No queremos privatización, no queremos estadio Shopping y, por supuesto, no queremos las Sociedad Anónimas Deportivas. Por eso te digo que siempre fuimos oposición. Siempre estuvimos en contra de estas cosas. La única que le votamos a favor fue la de compra de terrenos porque nos parece que se pueden utilizar para actividades culturales y un crecimiento del club de cara al barrio. Estuvimos en contra de la privatización del museo, por ejemplo también.

¿Y con la política en el club qué piensa hacer?

No llevamos gente de la política ni empresarios que están al servicio de la política. Llevamos gente de distintos pensamientos. No llevamos gente que trabaja en el estado, ni en la empresa a servicio del Estado. Porque estamos convencidos de que si la política se mete en los clubes, los que pierden son los clubes.

La primera victoria de Daniel Angelici se dio en los festejos de un bicampeonato del club. Ese mismo día, el oficialista que festejaba el título, se quedó sin la presidencia. Ya que contó con la presencia de varios jugadores.

¿Qué pasó en esa campaña? ¿Analizaron por qué perdió ese día festejando un título?

Si. Es difícil pero pasó lo que te dije antes. Se metió la política y apareció el actual presidente de la República brindándole el apoyo a Angelici, medios de comunicación y fue una campaña con muchos costos. Nosotros no tenemos nada de eso.

Pero imaginemos que gana Macri y gana su agrupación ¿Qué va a pasar con la relación entre Boca y el Presidente?

No va a pasar nada si mi agrupación gana. Mientras él fue presidente de Boca yo estuve a cargo de un montón de comisiones y no había ningún problema. Entonces, si yo estuve a cargo no va a pasar nada. Yo no tengo problemas de nada.