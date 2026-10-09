Arruabarrena confirmó la lesión de Paredes y lo descartó para enfrentar a Vasco da Gama

“Sería inapropiado sacar una conclusión”, respondió cuando fue consultado sobre los plazos de recuperación del futbolista.

La baja representa un problema importante para Boca, que pierde a uno de sus principales referentes futbolísticos y al encargado de organizar el juego desde la mitad de la cancha.

Las alternativas para reemplazarlo

Pese al panorama adverso, el Vasco se mostró confiado en las variantes disponibles para afrontar la semifinal.

“Hemos perdido al capitán, al líder tanto fuera como por dentro en el grupo, pero tenemos con qué para suplantarlo”, aseguró el director técnico.

En ese sentido, mencionó a Williams Alarcón, Milton Delgado y Santiago Ascacíbar como alternativas para conformar el mediocampo frente a Vasco da Gama.

“Leandro es nuestro capitán y sabemos lo que genera dentro del grupo, pero hoy jugó Alarcón, Delgado terminó bien y Ascacíbar tuvo minutos. Ahí en el medio podemos armar un buen equipo”, explicó.

Sin embargo, reconoció que el verdadero desafío será trasladar esas posibilidades al campo de juego: “Una cosa es hablarlo y otra es demostrarlo el martes. Estoy seguro de que hambre y ganas tienen”.

Arruabarrena también se refirió al desgaste que atraviesa el plantel por la acumulación de compromisos y sostuvo que las lesiones forman parte de las dificultades que deben afrontar los equipos que compiten en varios frentes.

“Sabíamos que, si hacíamos las cosas bien, íbamos a tener muchos partidos. Los soldados se van cayendo; lo importante es recuperarlos y que el que tenga la oportunidad la aproveche”, señaló.

El análisis del empate ante Instituto

Más allá de la situación de Paredes, el entrenador consideró que Boca realizó un partido competitivo en Córdoba, donde debió remontar dos veces el marcador.

“Creo que hicimos un partido entretenido. Hubo momentos para ellos y otros para nosotros”, analizó.

También cuestionó la jugada que derivó en el primer gol de Instituto, al considerar que existió una infracción previa sobre Pellegrino.

En cuanto a Enner Valencia, quien también debió abandonar el encuentro por una molestia en el tobillo derecho, el Vasco transmitió tranquilidad y aseguró que no se trataría de una lesión importante.

“Enner fue esa acción y no fue nada complicada”, sostuvo.

De todas maneras, el técnico dejó en claro que el resultado frente a Instituto quedó en segundo plano por lo sucedido con su capitán.

“Lo único que lamentamos nosotros es la lesión de Lea”, insistió.

Ahora, Boca deberá esperar los estudios médicos para conocer la gravedad del problema muscular, mientras Arruabarrena prepara un equipo sin Paredes para uno de los encuentros más importantes de la temporada.

“Siempre damos la cara, eso el hincha lo agradece y esperamos el martes decir presente”, concluyó el entrenador, con la mirada puesta en la semifinal ante Vasco da Gama.