Sarmiento golpeó sobre el final, venció a Aldosivi y lo complicó con el descenso

Aldosivi salió a buscarlo

Con la obligación de conseguir los tres puntos para mantener vivas sus posibilidades de permanencia, Aldosivi adelantó sus líneas, pero perdió orden defensivo y dejó espacios que Sarmiento supo aprovechar.

A los 86 minutos llegó la jugada que cambió definitivamente el partido. Jonathan Herrera avanzó por la izquierda y envió un centro preciso para Julián Mavilla, quien controló la pelota, enganchó hacia el medio y sacó un zurdazo cruzado que terminó junto al palo de Ignacio Chicco.

Golpe duro

El golpe fue demasiado fuerte para el equipo dirigido por Javier Sanguinetti. Apenas tres minutos después, otro contraataque encontró a Herrera mano a mano con el arquero local y el delantero definió con tranquilidad para establecer el 3-1 definitivo.

Para colmo, Aldosivi sufrió las lesiones de Rodrigo González y Leonardo Sigali. Este último debió permanecer en el campo pese a sus dificultades físicas porque el entrenador ya había agotado las modificaciones.

La derrota dejó al Tiburón a seis puntos de Deportivo Riestra, que todavía debe enfrentar a San Lorenzo, cuando solamente quedan 12 unidades en juego. Su calendario incluye una visita a Racing y un cierre frente a River en el Minella.

Sarmiento, en cambio, celebró tres puntos de enorme valor que alimentan sus aspiraciones de clasificación a los playoffs. Con eficacia y oportunismo, el equipo de Junín aprovechó las debilidades de su rival y se llevó una victoria que puede resultar determinante en la recta final del campeonato.