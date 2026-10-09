Sarmiento golpeó sobre el final, venció a Aldosivi y lo complicó con el descenso

Sarniento se impuso 3-1 en Mar del Plata gracias a los goles de Junior Marabel, Julián Mavilla y Jonathan Herrera. Lucas Castro para el Tiburón.
Sarmiento de Junín consiguió un triunfo fundamental en Mar del Plata al derrotar 3-1 a Aldosivi, con dos goles en los últimos minutos, en el partido que abrió la duodécima fecha del Torneo Clausura. El resultado dejó al Verde bien posicionado en la pelea por ingresar a los playoffs y profundizó la delicada situación del Tiburón, cada vez más comprometido con el descenso.
El encuentro comenzó con mucha intensidad y tuvo dos emociones casi consecutivas. A los 17 minutos, el paraguayo Junior Marabel abrió el marcador para Sarmiento y alcanzó la cima de la tabla de goleadores del campeonato. Sin embargo, la alegría visitante duró apenas dos minutos, porque Lucas Castro apareció para establecer el empate.
A partir de entonces, el partido se volvió trabado, con numerosas infracciones, mucha disputa en la mitad de la cancha y escasas situaciones claras frente a los arcos. La paridad se mantuvo durante buena parte del complemento, hasta que el desgaste físico comenzó a pasarle factura al conjunto marplatense.
Con la obligación de conseguir los tres puntos para mantener vivas sus posibilidades de permanencia, Aldosivi adelantó sus líneas, pero perdió orden defensivo y dejó espacios que Sarmiento supo aprovechar.
A los 86 minutos llegó la jugada que cambió definitivamente el partido. Jonathan Herrera avanzó por la izquierda y envió un centro preciso para Julián Mavilla, quien controló la pelota, enganchó hacia el medio y sacó un zurdazo cruzado que terminó junto al palo de Ignacio Chicco.
El golpe fue demasiado fuerte para el equipo dirigido por Javier Sanguinetti. Apenas tres minutos después, otro contraataque encontró a Herrera mano a mano con el arquero local y el delantero definió con tranquilidad para establecer el 3-1 definitivo.
Para colmo, Aldosivi sufrió las lesiones de Rodrigo González y Leonardo Sigali. Este último debió permanecer en el campo pese a sus dificultades físicas porque el entrenador ya había agotado las modificaciones.
La derrota dejó al Tiburón a seis puntos de Deportivo Riestra, que todavía debe enfrentar a San Lorenzo, cuando solamente quedan 12 unidades en juego. Su calendario incluye una visita a Racing y un cierre frente a River en el Minella.
Sarmiento, en cambio, celebró tres puntos de enorme valor que alimentan sus aspiraciones de clasificación a los playoffs. Con eficacia y oportunismo, el equipo de Junín aprovechó las debilidades de su rival y se llevó una victoria que puede resultar determinante en la recta final del campeonato.
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