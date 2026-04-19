Boca le gana a River en el Monumental con un gol de Leandro Paredes de penal

El Xeneize vence 1 a 0 al Millonario en condición de visitante por la fecha 15 del Torneo Apertura. El campeón del mundo, desde los doce pasos, le da el triunfo a su equipo.

Boca vence 1 a 0 a River en el Monumental por la fecha 15 del Torneo Apertura con un gol de Leandro Paredes de penal antes de que termine el primer tiempo. El Superclásico, que paraliza al país como siempre, es dirigido por Darío Herrera y tiene a Héctor Paletta en el VAR, mientras que el mismo se ve por ESPN Premium.