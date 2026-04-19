Boca le puso fin al invicto del River de Coudet y se adueñó del Superclásico

El Xeneize venció 1 a 0 al Millonario en el Monumental con un gol de Leandro Paredes de penal. Primer golpe para el ciclo del Chacho en Núñez.
¡Boca se adueño del Superclásico en el Monumental! El equipo de Claudio Úbeda venció 1 a 0 a River de visitante con un gol de penal de Leandro Paredes al término del primer tiempo. El Xeneize se impuso porque tiene al campeón del mundo para sacar diferencia y luego se cerró bien con un gran Lautaro Di Lollo para mantener la ventaja en el marcador.
River, que sufrió una lesión tempranera de Driussi por la que entró Maximiliano Salas, dominó el balón durante el primer tiempo, con pasajes de buenos toques, pero le costó llevar peligro al arco defendido por Brey. Y, en los minutos finales de esta etapa, Leandro Paredes apareció con dos pases profundos por arriba para poner de cara al arco a Miguel Merentiel, quien en la segunda sacó un remate que fue bloqueado por la mano extendida de Lautaro Rivero.
Darío Herrera, árbitro del partido, observó la clarísima mano mediante la pantalla del VAR y cobró penal para Boca. Leandro Paredes engañó con el lado a Santiago Beltrán y abrió el marcador desde los doce pasos. El capitán del Xeneize festejó el tanto con el topo gigio dedicado a Juan Román Riquelme y besando el escudo de la camiseta. De esta manera, el visitante se fue 1 a 0 arriba del marcador al descanso.
El equipo de Úbeda terminó mejor el primer tiempo y comenzó mejor el complemento, con un remate incluido de Santiago Ascacíbar que fue tapado por Beltrán. Tras ese inicio con presión alta, el visitante se replegó en mitad de campo para atrás apostando al contraataque y lo hizo a la perfección: River fue y fue pero Brey no tuvo intervenciones con un gran nivel de Lautaro Di Lollo y Exequiel Zeballos tuvo tres claras chances para el 2-0 que fueron evitadas por Beltrán.
Por otro lado, hubo una gran polémica sobre el final: Lautaro Blanco empujó a Lucas Martínez Quarta dentro del área cuando estaba a punto de caer el balón dentro del área. River pidió con fuerza penal pero Herrera dejó seguir y no fue llamado desde el VAR para revisar la jugada.
Boca se terminó imponiendo 1 a 0 a River en el Monumental, estiró la diferencia de paternidad a seis encuentros y le dio el primer golpe a la era Coudet en Núñez, que llevaba seis triunfos y un empate alimentando la ilusión de su gente. El Xeneize quedó tercero en la Zona A y el Millonario segundo en la Zona B, a una jornada del cierre de la primera fase. El Superclásico se pintó de azul y amarillo...
comentar