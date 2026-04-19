Boca le puso fin al invicto del River de Coudet y se adueñó del Superclásico

Por otro lado, hubo una gran polémica sobre el final: Lautaro Blanco empujó a Lucas Martínez Quarta dentro del área cuando estaba a punto de caer el balón dentro del área. River pidió con fuerza penal pero Herrera dejó seguir y no fue llamado desde el VAR para revisar la jugada.

Boca se terminó imponiendo 1 a 0 a River en el Monumental, estiró la diferencia de paternidad a seis encuentros y le dio el primer golpe a la era Coudet en Núñez, que llevaba seis triunfos y un empate alimentando la ilusión de su gente. El Xeneize quedó tercero en la Zona A y el Millonario segundo en la Zona B, a una jornada del cierre de la primera fase. El Superclásico se pintó de azul y amarillo...