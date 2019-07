Coudet y Licha López coincidieron: "Es un fracaso"

El DT y el capitán de Racing se refirieron a la pronta eliminación a manos de Boca Unidos y no anduvieron con rodeos.

Siempre se espera de los ídolos algo más. No solamente dentro de la cancha, sino también dentro del equipo. Lisandro López es el jugador más emblemático que tiene este plantel de la Academia. Y el delantero, que no tuvo un buen partido (quizá su único aporte positivo haya sido haber acertado desde los once metros cuando le tocó hacerlo), dio la cara y no anduvo con vueltas.