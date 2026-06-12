Despidieron a un gerente del hotel en donde se aloja Croacia por brindar información

Los medios croatas remarcaron que el problema no fue el contenido de la revelación, incluso señalaron que el vino no forma parte habitual de la dieta de los futbolistas y recordaron que el entrenador Zlatko Dali ni siquiera consume bebidas alcohólicas. La sanción respondió exclusivamente a la violación del protocolo establecido para proteger la privacidad de las delegaciones.

El incidente ocurrió pocos días después de la llegada de Croacia a Estados Unidos. La selección aterrizó en Washington el 10 de junio y posteriormente se trasladó a Alejandría, donde fue recibida por decenas de aficionados frente al hotel. La delegación permanecerá allí durante gran parte de su participación en el torneo.

Croacia

El Hotel AKA fue seleccionado como sede principal del campamento tras un extenso proceso de evaluación. La Federación Croata analizó más de 60 alternativas antes de reducir la búsqueda a ocho opciones ubicadas en el noreste de Estados Unidos y Canadá.

Los entrenamientos se desarrollan en el Episcopal High School, un complejo deportivo equipado con campo de fútbol, gimnasio, pista de atletismo y áreas de recuperación física. Tanto la federación como el entrenador destacaron que las instalaciones reúnen las condiciones necesarias para afrontar una competencia de máxima exigencia.

La alimentación del plantel continúa bajo la supervisión del chef Tomica uki, quien viajó junto a la delegación y diseña los menús de acuerdo con las necesidades de los futbolistas. Para esta Copa del Mundo, la planificación nutricional prioriza platos livianos y especialidades a base de mariscos, adaptados a las altas temperaturas previstas durante el torneo.

Croacia debutará el 17 de junio frente a Inglaterra en Dallas por el Grupo L, que también integran Panamá y Ghana. Tras cada encuentro, el equipo regresarán a la concetración mientras continúe en competencia en la primera Copa del Mundo de la historia disputada por 48 selecciones.