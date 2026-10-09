El ACA estará presente en AutoClásica 2026 para celebrar la historia del automovilismo

Del 9 al 12 de octubre, el Automóvil Club Argentino (ACA) estará presente en AutoClásica 2026, uno de los encuentros más destacados para los fanáticos de los autos, las motos y la historia del mundo motor.

Durante estos cuatro días, los visitantes podrán disfrutar del stand del ACA, que contará con una gran variedad de vehículos históricos y clásicos. También, en este espacio habrá diferentes propuestas vinculadas a la pasión por los motores, que invitan a recorrer parte de la historia del Club y conocer de cerca algunos de los vehículos que forman parte de su identidad. De esta manera, se podrán encontrar autos clásicos del Museo del ACA como el Kreiger, Hudson, Schacht, Baqueano y, como protagonista central, el BWA - Biguá que manejó Carlos “Lole” Reutemann, una verdadera pieza histórica que los visitantes tendrán la oportunidad de conocer en detalle.