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El COI prohibirá competir a personas trans en categorías femeninas a partir del 2028

La nueva normativa exige un test del "gen SRY" para competir en pruebas femeninas y regirá a partir de Los Ángeles 2028 con el argumento de garantizar equidad.

El Comité Olímpico Internacional (COI) anunció una nueva política que prohíbe a las personas transgénero participar en competiciones femeninas en los Juegos Olímpicos y en todos los eventos bajo su órbita., a partir del 2028, cuando se realicen las competencias en la ciudad de Los Angeles, en los Estados Unidos.

Según informó el organismo, la elegibilidad para la categoría femenina quedará restringida a mujeres biológicas, en el marco de una actualización normativa orientada, según sostienen, a garantizar la equidad competitiva en el deporte de alto rendimiento.

La nueva disposición establece la obligatoriedad de una prueba de detección del "gen SRY", vinculado al desarrollo sexual masculino durante la gestación. Esa prueba se realizará una única vez en la vida de cada atleta mediante muestras de saliva, hisopado bucal o análisis de sangre.

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Juegos Olímpicos.

Juegos Olímpicos.

El argumento del Comité Olímpico Internacional al respecto de esta norma

El COI argumentó que permitir la participación de varones biológicos en esa categoría podría "generar ventajas deportivas en disciplinas donde predominan la fuerza, la potencia y la resistencia física".

Además, sostuvo que en algunos deportes de contacto o alto impacto la participación de personas trans "podría implicar riesgos en términos de seguridad" para las competidoras.

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La normativa también establece que los varones biológicos podrán competir en la categoría masculina o en eventos mixtos, en función de la estructura de cada disciplina dentro del programa olímpico.

El COI aclaró que estas modificaciones alcanzan exclusivamente a los eventos organizados bajo su jurisdicción y no afectan a competencias recreativas, amateur o programas deportivos de base.

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