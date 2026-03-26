El COI prohibirá competir a personas trans en categorías femeninas a partir del 2028

Además, sostuvo que en algunos deportes de contacto o alto impacto la participación de personas trans "podría implicar riesgos en términos de seguridad" para las competidoras.

La normativa también establece que los varones biológicos podrán competir en la categoría masculina o en eventos mixtos, en función de la estructura de cada disciplina dentro del programa olímpico.

El COI aclaró que estas modificaciones alcanzan exclusivamente a los eventos organizados bajo su jurisdicción y no afectan a competencias recreativas, amateur o programas deportivos de base.