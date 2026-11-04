Enorme Tomás Etcheverry: logró su primer triunfo ante un Top 10 y avanzó de ronda

El argentino derrotó por 7-6 (2) y 6-3 al australiano Alex de Miñaur (noveno en el ranking ATP) y se metió en los octavos de final del Masters 1000 de París, donde enfrentará a Rinky Hijikata.
Tomás Etcheverry consiguió uno de los triunfos más importantes de su carrera al derrotar al australiano Alex de Miñaur, número 9 del mundo, por 7-6 (2) y 6-3 en la segunda ronda del Masters 1000 de París. El platense logró así su primera victoria ante un tenista ubicado entre los diez mejores del ranking ATP, después de haber perdido sus 20 enfrentamientos anteriores contra rivales de esa categoría. Con este resultado, avanzó a los octavos de final y confirmó su gran momento en el torneo francés.
El argentino, actualmente ubicado en el puesto 31 de la clasificación, tuvo que trabajar para quedarse con el primer set. De Miñaur comenzó mejor, consiguió un quiebre y llegó a estar 3-1 arriba, pero Etcheverry reaccionó, recuperó el servicio perdido y logró sostener la paridad. Incluso debió afrontar nuevas oportunidades de quiebre de su rival cuando el marcador estaba 5-5. Finalmente, llevó la definición al tie-break, donde dominó con autoridad y se impuso por 7-2.
En el segundo parcial, Etcheverry aprovechó la confianza que le había dado el desempate y empezó a marcar diferencias con la potencia de su derecha. Después de un comienzo equilibrado, quebró el saque del australiano para adelantarse 4-2 y administró la ventaja hasta el cierre. Tras casi dos horas de partido, selló el 6-3 definitivo y eliminó a un rival que llegaba de disputar la final del ATP 500 de Viena, donde había caído ante Carlos Alcaraz.
"Estoy muy contento. Jugué bien, saqué bien. Me encanta jugar acá. Es uno de mis torneos favoritos, junto a Roland Garros", expresó el platense después del encuentro. También explicó las claves para imponerse ante un jugador de tanta jerarquía: "Estos partidos se definen por una o dos bolas. Hay que estar bien atento y seguir enfocado pase lo que pase porque bajás un poquito y perdiste". En octavos de final, Etcheverry enfrentará a otro australiano, Rinky Hijikata, ubicado en el puesto 83 del ranking, que dio la sorpresa al eliminar a Novak Djokovic por 2-6, 6-3 y 6-3.
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