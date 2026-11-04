Enorme Tomás Etcheverry: logró su primer triunfo ante un Top 10 y avanzó de ronda

"Estoy muy contento. Jugué bien, saqué bien. Me encanta jugar acá. Es uno de mis torneos favoritos, junto a Roland Garros", expresó el platense después del encuentro. También explicó las claves para imponerse ante un jugador de tanta jerarquía: "Estos partidos se definen por una o dos bolas. Hay que estar bien atento y seguir enfocado pase lo que pase porque bajás un poquito y perdiste". En octavos de final, Etcheverry enfrentará a otro australiano, Rinky Hijikata, ubicado en el puesto 83 del ranking, que dio la sorpresa al eliminar a Novak Djokovic por 2-6, 6-3 y 6-3.