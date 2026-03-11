El jefe de Alpine anticipó dificultades para Franco Colapinto en el GP de China

Steve Nielsen analizó el rendimiento de la escudería en el estreno en el GP de Australia y palpitó con pesimismo la próxima jornada de la Fórmula 1 para la escudería.
Steve Nielsen, jefe de equipo de Alpine, anticipó dificultades para Franco Colapinto y Pierre Gasly en el GP de China, que se llevará a cabo el domingo desde las cuatro de la mañana de nuestro país. El ingeniero británico analizó el rendimiento de la escudería en el estreno en el GP de Australia y palpitó con pesimismo la próxima jornada de la Fórmula 1.
"Podríamos haber hecho un mejor trabajo en la clasificación con la preparación de los neumáticos y cosas así en las vueltas de salida. Hay cosas ahí que podemos aprender y el balance en alta velocidad no es el mejor", declaró el hombre de 61 años sobre la carrera en la que Gasly terminó décimo y sumó un punto y Colapinto fue el 14° en cruzar la meta.
Y, sobre el GP de Australia, sentenció: "La naturaleza o las características de este circuito significan que hay más curvas de alta velocidad, por lo que este problema se vuelve mayor. Tenemos piezas en camino que esperamos que lo solucionen, pero no estarán en China".
De esta manera, Nielsen cree que será muy difícil que la escudería sume puntos en China y volverá a correr de atrás este año en la Fórmula 1, aunque ya sumó un puntito con el piloto francés. Esta es una pésima noticia para Colapinto, quien aseguró más de una vez que su objetivo es "obtener buenos resultados con consistencia" en este año.
El GP de China tiene el siguiente cronograma: el viernes serán las prácticas libres, el sábado la clasificación y el domingo, en un horario muy poco conveniente para los argentinos por la diferencia horaria, la carrera. Colapinto buscará una vez más surfear las dificultades que le genera su propio equipo.
