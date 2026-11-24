Atleta récord.

La apnea es una disciplina acuática que consiste en sumergirse a pulmón libre y permanecer bajo el agua el mayor tiempo posible sin la asistencia de tanques de oxígeno. La práctica puede abordarse tanto desde una perspectiva deportiva y extrema como desde un enfoque técnico de resistencia física.

Grasmeijer alcanzó un primer récord mundial en modalidad FIM en 2013 tras alcanzar una profundidad de 90 metros en apnea, una marca que superó tres años más tarde al completar la inmersión de 92 metros en 3 minutos y 46 segundos.

La Asociación Internacional para el Desarrollo de la Apnea (AIDA) la reconoció como la mujer más joven en conseguir un récord mundial en esta disciplina. En las últimas horas, la AIDA también publicó una despedida para Grasmeijer.

"A través de sus logros al más alto nivel, se convirtió en una verdadera pionera en nuestro deporte. Más tarde se alejó de la competencia. Quienes la conocieron la describen como humilde y profundamente inteligente. Como instructora, compartió su conocimiento y amor por la liberación con incontables otros y dejó una huella duradera en la comunidad", señalaron desde la AIDA.

Grasmeijer comenzó a competir luego de haber descubierto la práctica en un viaje por el sudeste asiático, cuando terminó la escuela. En 2015 entró en la Universidad de Maastricht, donde cursó la carrera de Medicina. Comenzó a bucear en Tailandia, pero también descubrió que la disciplina no cumplía sus expectativas. Además, contó que más tarde encontró una escuela de apnea y comprobó que se le daba bien.

En 2013, cuando tenía 20 años, Grasmeijer se convirtió en la mujer más joven en lograr el récord mundial femenino de inmersión libre, 90 metros bajo el agua en Kalamata, Grecia.

En 2016 recuperó el récord mundial femenino en Bonaire, una isla caribeña cercana a Aruba que es dominio neerlandés, con la mencionada inmersión de 92 metros completada en tres minutos y 46 segundos. Esa marca se mantuvo vigente hasta 2018, cuando la italiana Alessia Zecchini alcanzó los 93 metros.