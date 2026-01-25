Faustino Oro cayó ante Woodward y quedó fuera de la pelea por el título en Países Bajos

Con las piezas blancas, Faustino resistió durante más de cinco horas en una partida que se extendió a 65 jugadas de una Apertura Española, sin embargo, Woodward, de 15 años y 12° del mundo entre los menores de 20, impuso una precisión notable y fue reduciendo de manera progresiva las opciones del argentino, que terminó rindiéndose sin encontrar una oportunidad clara de contragolpe.

El análisis posterior reflejó lo parejo del duelo y, a la vez, la excelencia del vencedor, Faustino Oro mantuvo cerca de un 90% de precisión en sus decisiones, pero Woodward alcanzó un impactante 95%, un registro casi perfecto que los especialistas compararon con el rendimiento de un programa informático. El propio norteamericano, que fue maestro internacional a los 12 años y gran maestro a los 13, destacó tras la partida que llegó al torneo con la ambición de ganarlo.

Andy Woodward Andy Woodward, número 12 del mundo entre los menores de 20.

Con este resultado, Woodward lidera el certamen junto al francés Marc Maurizzi, ambos con 6,5 puntos, mientras que Faustino Oro quedó en el quinto puesto con 4,5 unidades. A pesar de haber quedado sin chances matemáticas de consagrarse, el argentino sigue dejando una imagen muy positiva en uno de los torneos juveniles más prestigiosos del calendario internacional.