Atlético Tucumán y Banfield cumplieron en su debut en la Copa Argentina

El Decano venció 2 a 1 a Sportivo Barracas y el Taladro goleó 3 a 0 a Real Pilar y ambos avanzaron a los 16avos de final del certamen federal.
Atlético Tucumán y Banfield arrancaron su camino en la Copa Argentina sin sobresaltos y cumplieron con la lógica. El Decano tuvo que trabajar más de la cuenta para superar a Sportivo Barracas, mientras que el Taladro resolvió su compromiso con autoridad ante Real Pilar pero cumplieron su objetivo. Así, ambos sellaron su clasificación a los 16avos de final.
El Decano logró un triunfo ajustado por 2-1 frente a Sportivo Barracas en el estadio Ciudad de Caseros, en un partido parejo que se definió en el cierre. El equipo tucumano pegó primero en el primer tiempo gracias a Leandro Díaz, quien capitalizó una de las situaciones para abrir el marcador.
Sin embargo, el conjunto rival reaccionó y llegó al empate a través de Santiago Gómez, que aprovechó su oportunidad para dejar el encuentro igualado antes del descanso. El desarrollo se volvió más friccionado en el complemento, con pocas llegadas claras y mucha disputa en la mitad de la cancha.
Cuando parecía que el empate era inevitable, Atlético Tucumán encontró la diferencia sobre el final: Clever Ferreira apareció en el momento justo para marcar el 2-1 definitivo y asegurar el pase de ronda para el equipo dirigido por Julio Falcioni.
Por su parte, Banfield mostró una versión contundente y goleó 3-0 a Real Pilar en su estreno. Si bien el inicio fue parejo y el rival no se achicó, el Taladro fue creciendo con el correr de los minutos y logró imponer su jerarquía.
La figura de la noche fue Tiziano Perrotta, autor de un doblete que encaminó el triunfo. El equipo supo manejar los tiempos del partido y golpeó en los momentos justos para marcar diferencias ante un conjunto del ascenso que ofreció resistencia en el arranque.
Sobre el final, Federico Anselmo decoró el resultado con el tercer tanto, cerrando una victoria sólida que reflejó la superioridad de Banfield en el desarrollo del juego.
En la próxima instancia, Atlético Tucumán se medirá ante Talleres de Córdoba en busca de un lugar en los octavos de final, mientras que Banfield aguardará por el ganador del cruce entre Deportivo Morón y Midland, con el objetivo de seguir avanzando en el certamen federal.
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