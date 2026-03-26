Atlético Tucumán y Banfield cumplieron en su debut en la Copa Argentina

Embed ¡EL GOL DE LA VICTORIA DECANA EN CASEROS! https://t.co/DK5Syx4Pdx pic.twitter.com/fzQXYKyta5 — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) March 26, 2026

Por su parte, Banfield mostró una versión contundente y goleó 3-0 a Real Pilar en su estreno. Si bien el inicio fue parejo y el rival no se achicó, el Taladro fue creciendo con el correr de los minutos y logró imponer su jerarquía.

La figura de la noche fue Tiziano Perrotta, autor de un doblete que encaminó el triunfo. El equipo supo manejar los tiempos del partido y golpeó en los momentos justos para marcar diferencias ante un conjunto del ascenso que ofreció resistencia en el arranque.

Sobre el final, Federico Anselmo decoró el resultado con el tercer tanto, cerrando una victoria sólida que reflejó la superioridad de Banfield en el desarrollo del juego.

En la próxima instancia, Atlético Tucumán se medirá ante Talleres de Córdoba en busca de un lugar en los octavos de final, mientras que Banfield aguardará por el ganador del cruce entre Deportivo Morón y Midland, con el objetivo de seguir avanzando en el certamen federal.