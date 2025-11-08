Deportes |

Fórmula 1: Colapinto corre la Sprint y luego la clasificación para el GP de Brasil

Franco fue confirmado ayer como piloto de la escudería Alpine en 2026 y hoy tiene dos compromisos. Primero la carrera Sprint, en la que largará en el puesto 16 y, más tarde, la clasificación para el Gran Premio del domingo.

El piloto argentino Franco Colapinto, que este viernes fue confirmado como piloto titular de Alpine para el 2026, disputará este sábado la carrera Sprint y la clasificación del Gran Premio de Brasil, correspondiente a la vigésimo primera fecha del campeonato de Fórmula 1.

Colapinto largará 16°, luego de quedar eliminado por muy poco en la Q1 de la clasificación para la carrera sprint. Desde la pole position comenzará el británico Lando Norris (McLaren), quien lidera el campeonato y quiere estirar la ventaja.

Recordemos que las carreras Sprint son competencias más cortas que se introducen en algunos Grandes Premios seleccionados a lo largo de la temporada de Fórmula 1. Estas carreras, que se disputan los sábados, tienen una duración aproximada de 100 kilómetros, lo que equivale a cerca de un tercio de la distancia de una carrera tradicional de domingo.

Las carreras Sprint ofrecen puntos adicionales para el campeonato. Los ocho primeros clasificados suman puntos, con una escala que va desde 8 puntos para el ganador hasta 1 punto para el octavo lugar. Esto añade un elemento estratégico adicional, ya que los pilotos deben equilibrar la agresividad en pista con la necesidad de asegurar puntos valiosos.

ADEMÁS: Colapinto analizó su clasificación a la sprint y confía en mejorar

HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE BRASIL

Sábado 8 de noviembre

Carrera Sprint: 11.00 (Argentina y Brasil)

Clasificación: 15.00 (Argentina y Brasil)

Domingo 9 de noviembre

Carrera a 71 vueltas: 14.00 (Argentina y Brasil)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados