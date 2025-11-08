Fórmula 1: Colapinto corre la Sprint y luego la clasificación para el GP de Brasil

Colapinto largará 16°, luego de quedar eliminado por muy poco en la Q1 de la clasificación para la carrera sprint. Desde la pole position comenzará el británico Lando Norris (McLaren), quien lidera el campeonato y quiere estirar la ventaja.

Recordemos que las carreras Sprint son competencias más cortas que se introducen en algunos Grandes Premios seleccionados a lo largo de la temporada de Fórmula 1. Estas carreras, que se disputan los sábados, tienen una duración aproximada de 100 kilómetros, lo que equivale a cerca de un tercio de la distancia de una carrera tradicional de domingo.

Las carreras Sprint ofrecen puntos adicionales para el campeonato. Los ocho primeros clasificados suman puntos, con una escala que va desde 8 puntos para el ganador hasta 1 punto para el octavo lugar. Esto añade un elemento estratégico adicional, ya que los pilotos deben equilibrar la agresividad en pista con la necesidad de asegurar puntos valiosos.

HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE BRASIL

Sábado 8 de noviembre

Carrera Sprint: 11.00 (Argentina y Brasil)

Clasificación: 15.00 (Argentina y Brasil)

Domingo 9 de noviembre

Carrera a 71 vueltas: 14.00 (Argentina y Brasil)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)