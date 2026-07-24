Formula 1: Leclerc dominó la primera práctica en Hungría y Colapinto cedió su Alpine a Aron

El monegasco fue el más rápido pese a una falla en su Ferrari. Paul Aron terminó 19° con el Alpine de Franco Colapinto, que volverá al auto en la segunda tanda.

Charles Leclerc fue el más veloz en la primera práctica libre del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. El piloto de Ferrari registró un tiempo de 1m19s075 en el Hungaroring, aunque sobre el cierre de la sesión sufrió una falla mecánica que le impidió regresar a boxes con normalidad y obligó a detener su auto en la pista.