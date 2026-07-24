Formula 1: Leclerc dominó la primera práctica en Hungría y Colapinto cedió su Alpine a Aron

El monegasco fue el más rápido pese a una falla en su Ferrari. Paul Aron terminó 19° con el Alpine de Franco Colapinto, que volverá al auto en la segunda tanda.
Charles Leclerc fue el más veloz en la primera práctica libre del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. El piloto de Ferrari registró un tiempo de 1m19s075 en el Hungaroring, aunque sobre el cierre de la sesión sufrió una falla mecánica que le impidió regresar a boxes con normalidad y obligó a detener su auto en la pista.
Las mejoras introducidas por Ferrari en los alerones dieron resultado y permitieron a la SF26 mostrarse competitiva desde el inicio. Detrás de Leclerc finalizaron Max Verstappen, a 484 milésimas, y Lewis Hamilton, que completó el 1-3 para la escudería italiana. Más atrás se ubicaron Isack Hadjar y George Russell.
La práctica también tuvo una bandera roja luego de que Lance Stroll sufriera un inconveniente en la suspensión trasera de su Aston Martin y quedara detenido al costado del circuito, obligando a interrumpir momentáneamente la actividad.
Mientras tanto, Franco Colapinto siguió la sesión desde el box de Alpine, ya que el equipo cedió su monoplaza al estonio Paul Aron para cumplir con el programa de pilotos jóvenes. Aron completó 29 vueltas, marcó un mejor registro de 1m22s168 y terminó en el 19° puesto, mientras que Pierre Gasly finalizó 14° con el otro Alpine.
El piloto argentino volverá al A526 con el número 43 en la segunda práctica libre, prevista para el mediodía de Argentina, donde comenzará a trabajar en la puesta a punto para uno de los circuitos más técnicos y exigentes del calendario de la Fórmula 1.
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