Francisco Cerúndolo le ganó a Tommy Paul y se consagró campeón del ATP 500 de Queen's: histórico título en césped

Más allá del resultado, la victoria en Londres refuerza la evolución del tenis del bonaerense sobre pasto, una superficie históricamente esquiva para los jugadores argentinos, y lo proyecta a Wimbledon con confianza plena y un rendimiento en alza. El impacto del logro también se inscribe en la historia reciente del tenis nacional, ya que rompe una larga barrera de resultados en césped y consolida al porteño como una de las figuras más sólidas del circuito en este tipo de condiciones.