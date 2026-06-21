Francisco Cerúndolo le ganó a Tommy Paul y se consagró campeón del ATP 500 de Queen's: histórico título en césped

Resistió más de dos horas y media para imponerse en tres sets ante su rival norteamericano. Con este logro histórico, alcanzó una marca inédita para el tenis masculino nacional sobre superficie de pasto.
Francisco Cerúndolo alcanzó este domingo uno de los triunfos más importantes de su carrera: se quedó con el título del ATP 500 de Queen’s, en Londres, tras superar al estadounidense Tommy Paul por 6-7, 6-4 y 6-3 en una final exigente y cambiante.
El encuentro se jugó con altísima intensidad en la cancha central londinense, en la que el argentino arrancó en desventaja: abajo en un primer set muy parejo en el tie-break, pero que logró reacomodarse con firmeza. A partir del segundo parcial, el porteño elevó su nivel con mayor agresividad en el saque y profundidad desde la derecha, lo que le permitió torcer el desarrollo del partido ante el defensor del título.
La consagración del número 27 del ranking mundial representa también un hecho estadístico destacado: se convirtió en el primer tenista argentino masculino en lograr dos títulos sobre césped en la Era Abierta, sumando este trofeo al de Eastbourne 2023. En el cierre del torneo, el triunfo tuvo además un condimento especial para el jugador dirigido por Nicolás Massú, ya que logró imponerse en la misma superficie donde el estadounidense había sido campeón el año anterior.
Más allá del resultado, la victoria en Londres refuerza la evolución del tenis del bonaerense sobre pasto, una superficie históricamente esquiva para los jugadores argentinos, y lo proyecta a Wimbledon con confianza plena y un rendimiento en alza. El impacto del logro también se inscribe en la historia reciente del tenis nacional, ya que rompe una larga barrera de resultados en césped y consolida al porteño como una de las figuras más sólidas del circuito en este tipo de condiciones.
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